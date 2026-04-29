Alla Väljare

  • ARLANDA FLYG

    Regeringen varnar för brist på bränsle till flygplan i Europa. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • WEB_INRIKES

    Ministern för energi Ebba Busch och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Jessica Gow/TT

Varning om bränsle till flygplan

Kriget i Iran har gjort
att det har blivit kris
med olja i världen.

Nu varnar Sveriges regering
för att flygplan i Europa
kan få slut på bränsle.

Det kan inte hända nu.
Men det finns en ökad risk
för att bränslet kan ta slut.

Ebba Busch är regeringens
minister för energi.

– Boka inte resor
där du måste komma hem
till en exakt tid, säger hon.

I Italien har vissa flygplatser
inte haft bränsle
till alla sina flygplan.
Vissa resor har blivit stoppade.

Det har också hänt på andra platser.
Flera tusen resor med flyg
har stoppats
på grund av brist på bränsle.

Många i Europa flyger med
företaget Ryanair.
Ryanair tror inte att det blir
någon riktig brist
på bränsle till flyg.

– Nästan allt Europas bränsle
till flyg kommer från USA,
Västafrika och Norge.
Det finns väldigt liten risk
att det blir stopp på det
i sommar.

Det säger Ryanairs chef
Michel O’Leary
till Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. en cool kille skriver:
    29 april, 2026 kl. 11:27

    jaharåp

    Svara
  2. Råttans ägare🤞🏽🐀❤️👉🏽👈🏽 skriver:
    29 april, 2026 kl. 11:56

    Det stod i artikeln att flera plan i Italien 🇮🇹 har behövts stoppas. Och jag var ju där för it så länge sedan.😨🥸🥸🥸🥸❤️🤞🏽

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar