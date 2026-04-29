Varning om bränsle till flygplan

Kriget i Iran har gjort

att det har blivit kris

med olja i världen.

Nu varnar Sveriges regering

för att flygplan i Europa

kan få slut på bränsle.

Det kan inte hända nu.

Men det finns en ökad risk

för att bränslet kan ta slut.

Ebba Busch är regeringens

minister för energi.

– Boka inte resor

där du måste komma hem

till en exakt tid, säger hon.

I Italien har vissa flygplatser

inte haft bränsle

till alla sina flygplan.

Vissa resor har blivit stoppade.

Det har också hänt på andra platser.

Flera tusen resor med flyg

har stoppats

på grund av brist på bränsle.

Många i Europa flyger med

företaget Ryanair.

Ryanair tror inte att det blir

någon riktig brist

på bränsle till flyg.

– Nästan allt Europas bränsle

till flyg kommer från USA,

Västafrika och Norge.

Det finns väldigt liten risk

att det blir stopp på det

i sommar. Det säger Ryanairs chef

Michel O’Leary

till Sveriges Radio.

