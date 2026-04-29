Alla Väljare
Regeringen varnar för brist på bränsle till flygplan i Europa. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ministern för energi Ebba Busch och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Jessica Gow/TT
Varning om bränsle till flygplan
Kriget i Iran har gjort
att det har blivit kris
med olja i världen.
Nu varnar Sveriges regering
för att flygplan i Europa
kan få slut på bränsle.
Det kan inte hända nu.
Men det finns en ökad risk
för att bränslet kan ta slut.
Ebba Busch är regeringens
minister för energi.
– Boka inte resor
där du måste komma hem
till en exakt tid, säger hon.
I Italien har vissa flygplatser
inte haft bränsle
till alla sina flygplan.
Vissa resor har blivit stoppade.
Det har också hänt på andra platser.
Flera tusen resor med flyg
har stoppats
på grund av brist på bränsle.
Många i Europa flyger med
företaget Ryanair.
Ryanair tror inte att det blir
någon riktig brist
på bränsle till flyg.
– Nästan allt Europas bränsle
till flyg kommer från USA,
Västafrika och Norge.
Det finns väldigt liten risk
att det blir stopp på det
i sommar.
Det säger Ryanairs chef
Michel O’Leary
till Sveriges Radio.
8 SIDOR/TT
29 april 2026
jaharåp
Det stod i artikeln att flera plan i Italien 🇮🇹 har behövts stoppas. Och jag var ju där för it så länge sedan.😨🥸🥸🥸🥸❤️🤞🏽