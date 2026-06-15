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En kvinna stoppar ner ett vitt kuvert i en låda.

Ungefär 12 tusen personer röstade. Det är lite färre än hälften av alla som hade rätt att rösta. Foto: Johan Nilsson/TT

Karlshamn sa nej till kärnkraft

I söndags var det
en folkomröstning
i Karlshamn i Blekinge.
Folket i kommunen
röstade om de vill ha
kärnkraft i Karlshamn.

Ungefär 60 procent
röstade nej.
De vill inte
ha kärnkraft.

Ida Lapell är politiker
i partiet Socialdemokraterna
i Karlshamn.
Hon var glad
efter omröstningen.

– Det viktiga är att folk
får säga vad de tycker,
säger hon till SVT Nyheter.

I dag finns ingen kärnkraft
i Karlshamn.
Men kommunens politiker
har sagt att Karlshamn
kan vara en bra plats
för kärnkraft i framtiden.

Kommunen behöver inte
följa resultatet
i omröstningen.
Men ledarna för
de tre största partierna
i kommunen har sagt
att de ska följa resultatet.

De tre största partierna
i Karlshamn är Moderaterna,
Sverigedemokraterna
och Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT

Folkomröstning

  • Riksdagen kan bestämma
    om det ska vara
    en folkomröstning i hela landet.
  • Kommuner och regioner
    kan också bestämma
    om de vill ha en folkomröstning
    i en speciell fråga.
  • Även folket kan säga
    att de vill ha en omröstning.
  • Då måste minst tio procent
    av dem som får rösta
    i kommunen eller regionen
    skriva sina namn på en lista.
  • Men kommuner och regioner
    kan ändå säga nej
    till en omröstning.
  • Det kan de göra
    om två tredjedelar
    av kommunens riksdag säger nej.
  • En folkomröstning
    kan vara samtidigt
    som det är val
    till riksdagen.
  • Men det kan också
    vara folkomröstning
    mellan två val.
  • Riksdagen, regioner
    och kommuner
    behöver inte göra
    som resultatet
    i omröstningen.
    Politikerna kan ta
    ett annat beslut.

15 juni 2026

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