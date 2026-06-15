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Ungefär 12 tusen personer röstade. Det är lite färre än hälften av alla som hade rätt att rösta. Foto: Johan Nilsson/TT
Karlshamn sa nej till kärnkraft
I söndags var det
en folkomröstning
i Karlshamn i Blekinge.
Folket i kommunen
röstade om de vill ha
kärnkraft i Karlshamn.
Ungefär 60 procent
röstade nej.
De vill inte
ha kärnkraft.
Ida Lapell är politiker
i partiet Socialdemokraterna
i Karlshamn.
Hon var glad
efter omröstningen.
– Det viktiga är att folk
får säga vad de tycker,
säger hon till SVT Nyheter.
I dag finns ingen kärnkraft
i Karlshamn.
Men kommunens politiker
har sagt att Karlshamn
kan vara en bra plats
för kärnkraft i framtiden.
Kommunen behöver inte
följa resultatet
i omröstningen.
Men ledarna för
de tre största partierna
i kommunen har sagt
att de ska följa resultatet.
De tre största partierna
i Karlshamn är Moderaterna,
Sverigedemokraterna
och Socialdemokraterna.
8 SIDOR/TT
Folkomröstning
- Riksdagen kan bestämma
om det ska vara
en folkomröstning i hela landet.
- Kommuner och regioner
kan också bestämma
om de vill ha en folkomröstning
i en speciell fråga.
- Även folket kan säga
att de vill ha en omröstning.
- Då måste minst tio procent
av dem som får rösta
i kommunen eller regionen
skriva sina namn på en lista.
- Men kommuner och regioner
kan ändå säga nej
till en omröstning.
- Det kan de göra
om två tredjedelar
av kommunens riksdag säger nej.
- En folkomröstning
kan vara samtidigt
som det är val
till riksdagen.
- Men det kan också
vara folkomröstning
mellan två val.
- Riksdagen, regioner
och kommuner
behöver inte göra
som resultatet
i omröstningen.
Politikerna kan ta
ett annat beslut.
15 juni 2026