Karlshamn sa nej till kärnkraft

I söndags var det

en folkomröstning

i Karlshamn i Blekinge.

Folket i kommunen

röstade om de vill ha

kärnkraft i Karlshamn.

Ungefär 60 procent

röstade nej.

De vill inte

ha kärnkraft.

Ida Lapell är politiker

i partiet Socialdemokraterna

i Karlshamn.

Hon var glad

efter omröstningen.

– Det viktiga är att folk

får säga vad de tycker,

säger hon till SVT Nyheter.

I dag finns ingen kärnkraft

i Karlshamn.

Men kommunens politiker

har sagt att Karlshamn

kan vara en bra plats

för kärnkraft i framtiden.

Kommunen behöver inte

följa resultatet

i omröstningen.

Men ledarna för

de tre största partierna

i kommunen har sagt

att de ska följa resultatet.

De tre största partierna

i Karlshamn är Moderaterna,

Sverigedemokraterna

och Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT