Bråk om Sveriges energi

Sverige behöver mer energi, el,

som inte ökar utsläppen.

Regeringen och Sverigedemokraterna

vill därför ha ny kärnkraft.

De vill låna ut mycket pengar

till företag som kan tänka sig

att bygga ny kärnkraft.

Men företagen vill att

fler partier kommer överens om det.

Annars vill de inte

bygga ny kärnkraft.

De vill veta att det är säkert

att bygga kärnkraft

även om det blir

en ny regering nästa år.

Flera partier i riksdagen

vill också att regeringen

går med på att hjälpa företag

som vill bygga vindkraft, till exempel.

Därför har partierna

i riksdagen haft möten

om Sveriges energi.

Men de kommer inte överens.

Regeringen säger nu att de kan

tänka sig mer hjälp till vindkraft.

Men det vill inte

Sverigedemokraterna.

Åsa Pettersson jobbar för

organisationen Energiföretagen.

Hon säger att det är bra att

fler partier börjar tycka samma sak

om kärnkraft och vindkraft.

Men att det inte räcker.

Hon tycker att riksdagen behöver

undersöka mer noga

vilken energi Sverige behöver.

8 SIDOR/TT