Vindkraft i havet. Foto: TT
Åsa Pettersson jobbar för organisationen Energiföretagen. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Forsmarks kärnkraftverk utanför Uppsala. Foto: TT
Bråk om Sveriges energi
Sverige behöver mer energi, el,
som inte ökar utsläppen.
Regeringen och Sverigedemokraterna
vill därför ha ny kärnkraft.
De vill låna ut mycket pengar
till företag som kan tänka sig
att bygga ny kärnkraft.
Men företagen vill att
fler partier kommer överens om det.
Annars vill de inte
bygga ny kärnkraft.
De vill veta att det är säkert
att bygga kärnkraft
även om det blir
en ny regering nästa år.
Flera partier i riksdagen
vill också att regeringen
går med på att hjälpa företag
som vill bygga vindkraft, till exempel.
Därför har partierna
i riksdagen haft möten
om Sveriges energi.
Men de kommer inte överens.
Regeringen säger nu att de kan
tänka sig mer hjälp till vindkraft.
Men det vill inte
Sverigedemokraterna.
Åsa Pettersson jobbar för
organisationen Energiföretagen.
Hon säger att det är bra att
fler partier börjar tycka samma sak
om kärnkraft och vindkraft.
Men att det inte räcker.
Hon tycker att riksdagen behöver
undersöka mer noga
vilken energi Sverige behöver.
8 SIDOR/TT
19 september 2025
