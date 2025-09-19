Alla Väljare

  • WEB_INRIKES

    Vindkraft i havet. Foto: TT

  • WEB_INRIKES

    Åsa Pettersson jobbar för organisationen Energiföretagen. Foto: Caisa Rasmussen/TT

  • WEB_INRIKES

    Forsmarks kärnkraftverk utanför Uppsala. Foto: TT

Bråk om Sveriges energi

Sverige behöver mer energi, el,
som inte ökar utsläppen.

Regeringen och Sverigedemokraterna
vill därför ha ny kärnkraft.
De vill låna ut mycket pengar
till företag som kan tänka sig
att bygga ny kärnkraft.

Men företagen vill att
fler partier kommer överens om det.
Annars vill de inte
bygga ny kärnkraft.
De vill veta att det är säkert
att bygga kärnkraft
även om det blir
en ny regering nästa år.

Flera partier i riksdagen
vill också att regeringen
går med på att hjälpa företag
som vill bygga vindkraft, till exempel.

Därför har partierna
i riksdagen haft möten
om Sveriges energi.
Men de kommer inte överens.

Regeringen säger nu att de kan
tänka sig mer hjälp till vindkraft.
Men det vill inte
Sverigedemokraterna.

Åsa Pettersson jobbar för
organisationen Energiföretagen.

Hon säger att det är bra att
fler partier börjar tycka samma sak
om kärnkraft och vindkraft.
Men att det inte räcker.

Hon tycker att riksdagen behöver
undersöka mer noga
vilken energi Sverige behöver.

8 SIDOR/TT

19 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Miljöaktivisten skriver:
    19 september, 2025 kl. 13:24

    Det ska inte vara någon kärnkraft eller vatenkraft

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar