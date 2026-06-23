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Människor står i kö i en gympasal för att lämna sina röster.

Människor i Flemingsberg röstar i förra valet. Foto: Ali Lorestani/TT

Kvinnor och män röstar olika

I förra valet till riksdagen
var det stor skillnad
mellan hur kvinnor och män röstade.
Det var år 2022.

Skillnaden har aldrig
varit så stor.

I höst är det val igen.
Skillnaden ser ut att öka.

Om bara kvinnor fick rösta
i årets val skulle fyra partier
få 64 procent av rösterna

  • Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet
  • Centerpartiet.

Kvinnorna röstar oftare åt vänster.

Om bara män får rösta skulle
fyra partier få 51 procent av rösterna

  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna.

Männen röstar oftare åt höger.

Det visar en undersökning
från myndigheten
Statistiska centralbyrån, SCB.

Kvinnorna tycker att
rättvisa mellan könen,
sjukvård och skola är
de viktigaste frågorna.

Männen tycker
att brott och straff,
energi och kärnkraft
är de viktigaste frågorna.

Lite fler kvinnor än män
tycker att Sverige ska satsa
på ett samhälle
som är bra för klimatet
och miljön.

Det visar en undersökning
från Göteborgs universitet.

8 SIDOR

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Det blir lättare att rösta

Höger och vänster i politiken

23 juni 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    23 juni, 2026 kl. 10:15

    Vi tycker också olika! Men i verkligheten båda två vi tycker att alla parti är dåliga!😔

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  2. Nikita skriver:
    23 juni, 2026 kl. 11:57

    jag tycker att Sverige har bra politik .jag kommer att rösta på Ulf Kristersson. min kille ska rösta på magda. 😍😍😍🤗🤗vi har olika åsikter, men vi är inte osams om det. vi respekterar varandra.

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  3. B….. skriver:
    23 juni, 2026 kl. 12:01

    Ja, det är kvinnor som alltid är missnöjda. De har en majoritet i riksdagen, de har en majoritet i arbetskraften, till exempel som läkare, advokater, domare och så vidare. Men de kommer inte att finna ro. Om de vill uppnå mer än de har gjort nu, kommer Sverige att stämplas som ett feministiskt land, vilket naturligtvis skapar kaos i världen.

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