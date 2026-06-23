Kvinnor och män röstar olika

I förra valet till riksdagen

var det stor skillnad

mellan hur kvinnor och män röstade.

Det var år 2022.

Skillnaden har aldrig

varit så stor.

I höst är det val igen.

Skillnaden ser ut att öka.

Om bara kvinnor fick rösta

i årets val skulle fyra partier

få 64 procent av rösterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Centerpartiet.

Kvinnorna röstar oftare åt vänster.

Om bara män får rösta skulle

fyra partier få 51 procent av rösterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

Männen röstar oftare åt höger.

Det visar en undersökning

från myndigheten

Statistiska centralbyrån, SCB.

Kvinnorna tycker att

rättvisa mellan könen,

sjukvård och skola är

de viktigaste frågorna.

Männen tycker

att brott och straff,

energi och kärnkraft

är de viktigaste frågorna.

Lite fler kvinnor än män

tycker att Sverige ska satsa

på ett samhälle

som är bra för klimatet

och miljön.

Det visar en undersökning

från Göteborgs universitet.

8 SIDOR

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Höger och vänster i politiken