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Den stora salen i riksdagen. Politikerna sitter i sina bänkar.

Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Många beslut i riksdagen

Politikerna i riksdagen
tar just nu många beslut
om nya lagar.

Det beror på att regeringen
vill hinna få igenom sina förslag
om ändringar i politiken
innan valet den 13 september.
De vill ändra många lagar.

Regeringen är partierna

  • Moderaterna
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna.

De har många förslag
tillsammans med Sverigedemokraterna.

Politikerna i riksdagen
ska hinna rösta
om alla förslag
innan riksdagen stänger för sommaren.

Därför har det varit
möten i helgen.
Det är väldigt ovanligt.

Och riksdagen fortsätter med möten
varje dag till och med
onsdag den 17 juni.
Då är det avslutning.

Men riksdagen kommer inte
att stänga helt i sommar.
Det blir extra möten i augusti.
Det är också ovanligt.

8 SIDOR/TT

Tre nya lagar riksdagen sagt ja till

  • Sex myndigheter måste berätta
    för Migrationsverket och polis
    om de träffar en person
    som inte har tillstånd
    att vara i Sverige.
    Lagen börjar den 13 juli.
  • Den som vill ha tillstånd
    att stanna i Sverige
    måste leva på ett skötsamt sätt.
    Lagen börjar den 13 juli.
  • Kommuner får inte stoppa företag
    som vill börja bryta ämnet uran.
    Lagen börjar den 15 juli.

16 juni 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    16 juni, 2026 kl. 12:58

    Beslut hit beslut dit-nånting bra och nyttigt de kan besluta!😔😠

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