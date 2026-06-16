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Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Pontus Lundahl/TT
Många beslut i riksdagen
Politikerna i riksdagen
tar just nu många beslut
om nya lagar.
Det beror på att regeringen
vill hinna få igenom sina förslag
om ändringar i politiken
innan valet den 13 september.
De vill ändra många lagar.
Regeringen är partierna
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
De har många förslag
tillsammans med Sverigedemokraterna.
Politikerna i riksdagen
ska hinna rösta
om alla förslag
innan riksdagen stänger för sommaren.
Därför har det varit
möten i helgen.
Det är väldigt ovanligt.
Och riksdagen fortsätter med möten
varje dag till och med
onsdag den 17 juni.
Då är det avslutning.
Men riksdagen kommer inte
att stänga helt i sommar.
Det blir extra möten i augusti.
Det är också ovanligt.
8 SIDOR/TT
Tre nya lagar riksdagen sagt ja till
- Sex myndigheter måste berätta
för Migrationsverket och polis
om de träffar en person
som inte har tillstånd
att vara i Sverige.
Lagen börjar den 13 juli.
- Den som vill ha tillstånd
att stanna i Sverige
måste leva på ett skötsamt sätt.
Lagen börjar den 13 juli.
- Kommuner får inte stoppa företag
som vill börja bryta ämnet uran.
Lagen börjar den 15 juli.
16 juni 2026
Beslut hit beslut dit-nånting bra och nyttigt de kan besluta!😔😠