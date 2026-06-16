Många beslut i riksdagen

Politikerna i riksdagen

tar just nu många beslut

om nya lagar.

Det beror på att regeringen

vill hinna få igenom sina förslag

om ändringar i politiken

innan valet den 13 september.

De vill ändra många lagar.

Regeringen är partierna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

De har många förslag

tillsammans med Sverigedemokraterna.

Politikerna i riksdagen

ska hinna rösta

om alla förslag

innan riksdagen stänger för sommaren.

Därför har det varit

möten i helgen.

Det är väldigt ovanligt.

Och riksdagen fortsätter med möten

varje dag till och med

onsdag den 17 juni.

Då är det avslutning.

Men riksdagen kommer inte

att stänga helt i sommar.

Det blir extra möten i augusti.

Det är också ovanligt.

8 SIDOR/TT