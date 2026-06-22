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Hon står på en scen. Hon pratar framför en publik.

Bilden är från när Ebba Busch pratade i Almedalen sommaren 2025. Foto: Jessica Gow/TT

Politikerna pratar på Gotland

Den 22 juni börjar mötet
Almedalen på ön Gotland.

Det är en känd vecka
för politik i Sverige.
Här är dagarna och tiderna
då partiernas ledare pratar.

Den 23 juni
12.00 Ebba Busch, Kristdemokraterna.
19.00 Simona Mohamsson, Liberalerna.

Den 24 juni
12.00 Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna.
19.00 Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet.

Den 25 juni
12.00 Daniel Helldén, Miljöpartiet.
19.00 Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.

Den 26 juni
12.00 Ulf Kristersson, Moderaterna.
19.00 Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.

Du kan se talen på SVT Play.

8 SIDOR/TT

Ska du se något av talen?
Vad hoppas du
att politikerna
pratar om? 
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22 juni 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    22 juni, 2026 kl. 10:12

    Jag väntar konkret plan för allt! Alltså hur de ordnar att alla grundskolorna fungerar, hur de stoppar diskriminering av oss muslimer, hur de slutar med hunger och fattigdom i Sverige…

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  2. MILENA LUISA skriver:
    22 juni, 2026 kl. 10:17

    …när de accepterar och förklarar Sverige som multikulturell????? När de säger vad de vill göra åt unga så att de ändrar inte sin attityd och hamnar inte efter lagarnas gränser…Sverige blev ABSURDISTAN verkligen…jag kan inte skriva här vad Sverige blev…UF!

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