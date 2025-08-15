Ebba Busch är ledare

för partiet

Kristdemokraterna.

Hon är även andra statsminister

i Sverige, vice statsminister,

efter Ulf Kristersson.

Ebba Busch pratade

på det stora mötet

i Almedalen i Visby

tidigare i sommar.

Då var hon kritisk till

en journalist på tidningen

Aftonbladet, Elina Pahnke.

När Ebba Busch

pratade på mötet sa hon

att Elina Pahnke sagt

kritiska saker om män,

bland annat att mäns

makt förstör liv.

Men det har inte

Elina Pahnke sagt.

Nu ber Ebba Busch om ursäkt.

Ebba Busch säger att

det är mycket olyckligt

att hon sagt saker som

inte Elina Pahnke har sagt.

– Jag ber henne och

alla som har lyssnat

om ursäkt.

Det skriver Ebba Busch

på sajten Facebook.

Hon säger att det

blev fel när hon och

några andra personer

i Kristdemokraterna

letade efter något

liknande som någon person sagt.

De frågade ett program

i datorer AI, artificiell intelligens,

vem som hade sagt

sakerna om män.

AI sa att det var

Elina Pahnke som

hade sagt det.

Men AI hade fel.

Hon hade inte sagt det.

Ebba Busch säger att

de ska jobba på annat sätt

i framtiden så att det

inte ska hända igen.

