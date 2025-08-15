Alla Väljare
Bilden är från när Ebba Busch pratade i Almedalen tidigare i sommar. Foto: Jessica Gow/TT
Ebba Busch ber om ursäkt
Ebba Busch är ledare
för partiet
Kristdemokraterna.
Hon är även andra statsminister
i Sverige, vice statsminister,
efter Ulf Kristersson.
Ebba Busch pratade
på det stora mötet
i Almedalen i Visby
tidigare i sommar.
Då var hon kritisk till
en journalist på tidningen
Aftonbladet, Elina Pahnke.
När Ebba Busch
pratade på mötet sa hon
att Elina Pahnke sagt
kritiska saker om män,
bland annat att mäns
makt förstör liv.
Men det har inte
Elina Pahnke sagt.
Nu ber Ebba Busch om ursäkt.
Ebba Busch säger att
det är mycket olyckligt
att hon sagt saker som
inte Elina Pahnke har sagt.
– Jag ber henne och
alla som har lyssnat
om ursäkt.
Det skriver Ebba Busch
på sajten Facebook.
Hon säger att det
blev fel när hon och
några andra personer
i Kristdemokraterna
letade efter något
liknande som någon person sagt.
De frågade ett program
i datorer AI, artificiell intelligens,
vem som hade sagt
sakerna om män.
AI sa att det var
Elina Pahnke som
hade sagt det.
Men AI hade fel.
Hon hade inte sagt det.
Ebba Busch säger att
de ska jobba på annat sätt
i framtiden så att det
inte ska hända igen.
8 SIDOR/TT
