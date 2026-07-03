De byter namn på stad

En del av Sveriges regering

byter namn på Ukrainas huvudstad.

Staden ska inte heta Kiev.

Den ska heta Kyjiv, säger de.

Det är en del av regeringen

som heter utrikesdepartementet

som byter namn på staden.

Det är delen av regeringen

som jobbar ihop med andra länder.

Sveriges kontor i Ukraina

ska nu heta ambassaden i Kyjiv.

– Att byta namn

är ett sätt för oss

att visa vårt stöd för Ukraina,

säger ministern

Maria Malmer Stenergard.

Hon är chef för

utrikesdepartementet.

Ryska och ukrainska

är två olika språk.

Regeringen säger att Kiev

liknar det ryska namnet på staden.

Kyjiv liknar det ukrainska

namnet på staden.

Ryssland har krigat

mot Ukraina i flera år.

8 SIDOR/TT