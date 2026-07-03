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Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard i regeringen. Claudio Bresciani/TT
De byter namn på stad
En del av Sveriges regering
byter namn på Ukrainas huvudstad.
Staden ska inte heta Kiev.
Den ska heta Kyjiv, säger de.
Det är en del av regeringen
som heter utrikesdepartementet
som byter namn på staden.
Det är delen av regeringen
som jobbar ihop med andra länder.
Sveriges kontor i Ukraina
ska nu heta ambassaden i Kyjiv.
– Att byta namn
är ett sätt för oss
att visa vårt stöd för Ukraina,
säger ministern
Maria Malmer Stenergard.
Hon är chef för
utrikesdepartementet.
Ryska och ukrainska
är två olika språk.
Regeringen säger att Kiev
liknar det ryska namnet på staden.
Kyjiv liknar det ukrainska
namnet på staden.
Ryssland har krigat
mot Ukraina i flera år.
8 SIDOR/TT
3 juli 2026
Tycker inte det är bra eftersom svårare att uttala och stava.
Jag tycker namnet passar bättre.kijiv.