Igelkotten blir skyddad

De senaste åren

har det blivit färre

igelkottar i Sverige.

Det finns hälften

så många igelkottar nu

jämfört med för 15 år sedan.

Nu har regeringen bestämt

att skydda igelkotten.

Den blir fridlyst.

Det betyder att du

inte får döda, skada

eller fånga igelkottar.

Igelkottarna har blivit färre

på grund av:

• Större jordbruk

• Gifter i naturen

• Mer trafik på vägarna på landet

Det säger

Naturskyddsföreningen.

Fler saker i Sverige

som nu blir fridlysta är:

• Örtlav

• Raggtaggsvamp

• Ål

8 SIDOR/TT