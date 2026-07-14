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En igelkott. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Igelkotten blir skyddad
De senaste åren
har det blivit färre
igelkottar i Sverige.
Det finns hälften
så många igelkottar nu
jämfört med för 15 år sedan.
Nu har regeringen bestämt
att skydda igelkotten.
Den blir fridlyst.
Det betyder att du
inte får döda, skada
eller fånga igelkottar.
Igelkottarna har blivit färre
på grund av:
• Större jordbruk
• Gifter i naturen
• Mer trafik på vägarna på landet
Det säger
Naturskyddsföreningen.
Fler saker i Sverige
som nu blir fridlysta är:
• Örtlav
• Raggtaggsvamp
• Ål
8 SIDOR/TT
14 juli 2026