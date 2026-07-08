Alla Väljare
Det behövs fler som jobbar med vård. Foto: Viktoria Bank/TT
Så vill partierna ändra vården
Sverige har en bra vård.
Den som är sjuk får hjälp.
Men det finns ändå problem.
Människor kan få vänta länge
på att få vård.
Det gäller till och med
personer med allvarliga sjukdomar.
Det behövs fler som
arbetar i vården.
Många slutar för att det
är för jobbigt.
Människor som bor
utanför större städer
kan få resa långt
för att komma till ett sjukhus.
Det har blivit vanligare
att människor med mycket pengar
betalar till särskilda företag
för att få vård snabbare.
Alla partier säger
att vården ska bli bättre.
Ingen som blivit sjuk
ska behöva vänta länge på vård.
I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
för att lösa problemen med vården.
8 SIDOR
Så säger partierna om vården
Centerpartiet
- Kvinnor ska få bättre hjälp
med sjukdomar
som bara kvinnor får.
- Du ska få träffa samma läkare
varje gång du är på vårdcentralen.
- Det ska finnas fler ambulanser
där folk har långt till sjukhus.
Kristdemokraterna
- Staten ska ta hand om
sjukvården i stället för regionerna.
- Det ska bli lättare
att träffa en läkare på internet.
- Den som måste vänta på vård
där den bor ska få hjälp
i en annan del av landet.
Liberalerna
- Du ska få träffa samma läkare
varje gång du är på vårdcentralen.
- De som jobbar i vården ska
få det bättre, till exempel
genom högre löner.
- Folk med ovanliga sjukdomar
ska få bättre hjälp.
Miljöpartiet
- Det ska bli billigare
att gå till tandläkaren.
- Personer med funktionsnedsättningar
ska få vård lättare.
- De som arbetar i vården
ska få högre löner.
Moderaterna
- Unga som mår dåligt
ska få hjälp snabbare.
- De som är sjuka i cancer
ska få bättre vård.
- Fler ska få hjälp
med vård på internet
eller i appar i mobilen.
Då kan fler få hjälp snabbt.
Socialdemokraterna
- Vårdcentralerna ska kunna
ge vård snabbare.
- Du ska få träffa samma läkare
varje gång du är på vårdcentralen.
- De som jobbar i vården
ska få det bättre på jobbet.
Sverigedemokraterna
- Alla ska ha rätt att välja
var de vill få vård.
- Bara personer som har tillstånd
att vara i Sverige ska få vård.
- Du ska få träffa samma läkare
varje gång du är på vårdcentralen.
Vänsterpartiet
- Ingen ska kunna tjäna pengar
på vården.
- Vården ska bli rättvis så att rika
inte får vård snabbare än andra.
- Vården ska vara viktigare
än sänkta skatter.
8 juli 2026
den som lever få se.val fläsk bara lovar och lovar.