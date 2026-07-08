Så vill partierna ändra vården

Sverige har en bra vård.

Den som är sjuk får hjälp.

Men det finns ändå problem.

Människor kan få vänta länge

på att få vård.

Det gäller till och med

personer med allvarliga sjukdomar.

Det behövs fler som

arbetar i vården.

Många slutar för att det

är för jobbigt.

Människor som bor

utanför större städer

kan få resa långt

för att komma till ett sjukhus.

Det har blivit vanligare

att människor med mycket pengar

betalar till särskilda företag

för att få vård snabbare.

Alla partier säger

att vården ska bli bättre.

Ingen som blivit sjuk

ska behöva vänta länge på vård.

I rutan nedanför kan du läsa

om fler av partiernas förslag

för att lösa problemen med vården.

8 SIDOR