Hon lovar mindre klasser

Den 13 september

är det val i Sverige.

Partiet Liberalerna lovar

mindre klasser i skolan.

Det är en av deras viktigaste frågor.

De vill att det ska vara

max 20 elever per klass.

Om partiet kommer in

i riksdagen.

Det är inte säkert.

Det går dåligt för Liberalerna,

visar flera undersökningar.

Partiet får inte fyra procent

av väljarnas röster i undersökningar.

Så mycket måste ett parti

ha för att få komma

in i riksdagen.

Liberalerna och

Sverigedemokraterna

är överens om att förbjuda

företag att tjäna pengar

på skolor i Sverige.

Liberalerna lovar också mer pengar

till familjer med barn.

De vill göra det billigare

att ordna barnvakt

och ha hjälp med städning

hemma.

Liberalernas ledare

Simona Mohamsson

är inte så orolig över

partiets siffror.

Hon är mer orolig

att Sverige ska få

en regering

som vill ha mycket

politik till vänster.

– Utan oss så är inte

Ulf Kristersson statsminister,

säger Simona Mohamsson.

8 SIDOR/TT

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