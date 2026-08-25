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Liberalernas ledare Simona Mohamsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hon lovar mindre klasser
Den 13 september
är det val i Sverige.
Partiet Liberalerna lovar
mindre klasser i skolan.
Det är en av deras viktigaste frågor.
De vill att det ska vara
max 20 elever per klass.
Om partiet kommer in
i riksdagen.
Det är inte säkert.
Det går dåligt för Liberalerna,
visar flera undersökningar.
Partiet får inte fyra procent
av väljarnas röster i undersökningar.
Så mycket måste ett parti
ha för att få komma
in i riksdagen.
Liberalerna och
Sverigedemokraterna
är överens om att förbjuda
företag att tjäna pengar
på skolor i Sverige.
Liberalerna lovar också mer pengar
till familjer med barn.
De vill göra det billigare
att ordna barnvakt
och ha hjälp med städning
hemma.
Liberalernas ledare
Simona Mohamsson
är inte så orolig över
partiets siffror.
Hon är mer orolig
att Sverige ska få
en regering
som vill ha mycket
politik till vänster.
– Utan oss så är inte
Ulf Kristersson statsminister,
säger Simona Mohamsson.
8 SIDOR/TT
Simona Mohamsson
- Simona Mohamsson är 31 år.
Hon är född i Hamburg i Tyskland.
- Hennes familj flyttade till
Överlida i Svenljunga kommun
när hon var åtta år gammal.
- Hon har tidigare jobbat
för Liberalernas förbund för ungdomar.
Hon har också varit politiker
i Göteborgs kommun.
- Hon talar fyra språk.
Hennes pappa är palestinier.
Hennes mamma kommer från Libanon.
- Familjen bytte efternamn
efter flytten till Sverige.
De hette då Mohammed i efternamn.
25 augusti 2026
Jag litar inte på politiker som inte har jobbat vanliga jobb som vi andra. Vad är det för karriär, hela arbetslivet fått lönnen från skattebetalarna. Simona har ingen aning hur det är att jobba som sjuksköterska eller lärare… Och att byta efternamn till ’mer svenskt’, sedan jobba med SD. WOW!
rakatak
whay?