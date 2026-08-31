Macron på besök i Sverige

På måndagen hördes

ett högt ljud

från himlen i Stockholm.

Ljudet kom från två Jas Gripen.

Det är militärernas flygplan.

De flög bredvid

ett annat flygplan.

I flygplanet satt

Frankrikes ledare

Emmanuel Macron.

Han skulle landa för ett

besök i Sverige.

Frankrike och Sverige

har ökat sitt samarbete

kring försvar

den senaste tiden.

Sverige ska köpa

fyra stora båtar för krig

av Frankrike.

Nu ska avtalet om båtarna

skrivas under.

Därför är Macron på besök.

Sverige ska använda båtarna

för att försvara landet.

Båtarna är av sorten fregatter.

De är mycket större än

de båtar som Sveriges militärer

har sedan tidigare.

Båtarna kommer att kosta

ungefär 40 miljarder

kronor tillsammans.

Sverige kommer att få

båtarna tidigast om några år.

Just nu ligger en liknande

sådan fransk båt

vid Skeppsbron i Stockholm.

Där ska länderna

skriva på avtalet.

8 SIDOR/TT