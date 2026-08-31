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Frankrikes president Emmanuel Macron är i Sverige på besök. Här är han med Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foton: Anders Wiklund/TT
Två Jas Gripen flyger nära det flygplan som Frankrikes president Emmanuel Macron åkte i.
Macron på besök i Sverige
På måndagen hördes
ett högt ljud
från himlen i Stockholm.
Ljudet kom från två Jas Gripen.
Det är militärernas flygplan.
De flög bredvid
ett annat flygplan.
I flygplanet satt
Frankrikes ledare
Emmanuel Macron.
Han skulle landa för ett
besök i Sverige.
Frankrike och Sverige
har ökat sitt samarbete
kring försvar
den senaste tiden.
Sverige ska köpa
fyra stora båtar för krig
av Frankrike.
Nu ska avtalet om båtarna
skrivas under.
Därför är Macron på besök.
Sverige ska använda båtarna
för att försvara landet.
Båtarna är av sorten fregatter.
De är mycket större än
de båtar som Sveriges militärer
har sedan tidigare.
Båtarna kommer att kosta
ungefär 40 miljarder
kronor tillsammans.
Sverige kommer att få
båtarna tidigast om några år.
Just nu ligger en liknande
sådan fransk båt
vid Skeppsbron i Stockholm.
Där ska länderna
skriva på avtalet.
8 SIDOR/TT
31 augusti 2026