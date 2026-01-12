Alla Väljare

Två militärer håller i stora vapen som kan skjuta raketer.

Försvarsmakten ska använda pengar till militärer som kan skydda vissa områden i Sverige. Foto: Tomas Oneborg/SVD/TT

Försvar mot attacker från luften

Sverige ska ha mer försvar
mot attacker från luften.
Försvaret ska skydda mot drönare,
helikoptrar och stridsflyg
som flyger lågt.

Rysslands krig mot Ukraina
har visat att det är viktigt.
Det säger statsminister
Ulf Kristersson.

Det nya försvaret mot
attacker kommer
att kosta 15 miljarder kronor.

Myndigheten Försvarsmakten
ska använda pengarna till
att ordna grupper av militärer
som kan försvara vissa områden.

Ulf Kristersson berättade
om pengarna på mötet
Folk och Försvar.
Mötet är varje år i Sälen.
Där pratar experter och politiker
om Sveriges försvar.

Sverige ska också ordna
fler skyddsmasker till personal
som har viktiga jobb
om det blir kris i landet.
Maskerna kan skydda
mot rök och gas
och andra farliga gifter.
Sverige har beställt 20 tusen
sådana masker.

Myndigheten för civilt försvar
ska ta reda på hur många
sådana masker Sverige behöver.
Det säger ministern
Carl Oskar Bohlin.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

