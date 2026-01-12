Sverige ska ha mer försvar

mot attacker från luften.

Försvaret ska skydda mot drönare,

helikoptrar och stridsflyg

som flyger lågt.

Rysslands krig mot Ukraina

har visat att det är viktigt.

Det säger statsminister

Ulf Kristersson.

Det nya försvaret mot

attacker kommer

att kosta 15 miljarder kronor.

Myndigheten Försvarsmakten

ska använda pengarna till

att ordna grupper av militärer

som kan försvara vissa områden.

Ulf Kristersson berättade

om pengarna på mötet

Folk och Försvar.

Mötet är varje år i Sälen.

Där pratar experter och politiker

om Sveriges försvar.

Sverige ska också ordna

fler skyddsmasker till personal

som har viktiga jobb

om det blir kris i landet.

Maskerna kan skydda

mot rök och gas

och andra farliga gifter.

Sverige har beställt 20 tusen

sådana masker.

Myndigheten för civilt försvar

ska ta reda på hur många

sådana masker Sverige behöver.

Det säger ministern

Carl Oskar Bohlin.

8 SIDOR/TT