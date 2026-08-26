Nya lagar för elsparkcyklar

Det ska bli nya

och hårdare lagar för

elsparkcyklar i Sverige.

Det vill regeringen.

Fler kör elsparkcyklar i Sverige.

Därför blir det också fler olyckor.

Förra året dog sju personer

i olyckor med elsparkcyklar.

Över sex tusen blev skadade.

Det är en stor ökning

jämfört med året innan.

Forskare har visat att det

finns risk för farliga skador.

Det beror på flera saker.

Många kör utan hjälm.

Många kör efter att de

har druckit alkohol.

Flera andra länder

har hårdare lagar än Sverige.

Där får små barn

inte köra elsparkcykel.

Men Sverige har ingen

gräns för ålder.

I flera länder

räknas elsparkcykel

som ett motorfordon

som bil eller motorcykel.

Men i Sverige räknas det

som en cykel.

I Sverige kan du inte heller

bli dömd för brottet rattfylleri

om du kör elsparkcykel

efter att du druckit alkohol.

Men i flera andra länder

kan du bli dömd för det.

I Danmark är det ett krav

att alla ska ha hjälm

när de kör, också vuxna.

Nu vill regeringen ha

hårdare lagar också i Sverige.

Men det är inte klart

när lagarna kommer.

8 SIDOR/TT