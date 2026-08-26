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En man och en kvinna kör varsin elsparkcykel på en cykelbana i Stockholm.

Två personer som kör elsparkcykel. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Nya lagar för elsparkcyklar

Det ska bli nya
och hårdare lagar för
elsparkcyklar i Sverige.
Det vill regeringen.

Fler kör elsparkcyklar i Sverige.
Därför blir det också fler olyckor.
Förra året dog sju personer
i olyckor med elsparkcyklar.
Över sex tusen blev skadade.
Det är en stor ökning
jämfört med året innan.

Forskare har visat att det
finns risk för farliga skador.
Det beror på flera saker.
Många kör utan hjälm.
Många kör efter att de
har druckit alkohol.

Flera andra länder
har hårdare lagar än Sverige.
Där får små barn
inte köra elsparkcykel.
Men Sverige har ingen
gräns för ålder.

I flera länder
räknas elsparkcykel
som ett motorfordon
som bil eller motorcykel.
Men i Sverige räknas det
som en cykel.

I Sverige kan du inte heller
bli dömd för brottet rattfylleri
om du kör elsparkcykel
efter att du druckit alkohol.
Men i flera andra länder
kan du bli dömd för det.

I Danmark är det ett krav
att alla ska ha hjälm
när de kör, också vuxna.

Nu vill regeringen ha
hårdare lagar också i Sverige.
Men det är inte klart
när lagarna kommer.

8 SIDOR/TT

26 augusti 2026

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