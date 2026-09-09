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Många som blir utvisade jobbar i vården. Foto: Janerik Henriksson/TT
Folk med jobb blir utvisade
Det fattas personal
i flera jobb i Sverige.
Till exempel jobb i vården,
elektriker och svetsare.
Ändå blir många personer
med sådana jobb utvisade.
De måste lämna landet.
Det senaste året
var det minst 260 personer.
Troligen var det ännu fler.
Det skriver tidningen
Dagens Arbete.
De har gjort undersökningen.
Utvisningarna beror på
att det blivit hårdare regler
för invandare.
Sveriges riksdag har
bestämt reglerna.
De som blir utvisade
har ofta bott i Sverige i flera år.
Många har familjer här.
När de lämnar landet
måste ofta barn följa med.
Över 80 barn
har tvingats lämna Sverige
tillsammans med de 260 vuxna.
Det skriver Dagens Arbete.
Personerna blir oftast
utvisade för att något
har ändrats i deras liv.
Då kan de förlora sitt
tillstånd att vara i Sverige.
De kan till exempel
ha skilt sig eller
blivit myndiga.
Det är också vanligt att
personer tjänar för lite.
För att få stanna i Sverige
måste din lön vara
minst 33 tusen kronor
i månaden.
Det är en ny regel.
De som blir utvisade
kan söka nytt tillstånd.
Men det måste de göra
från ett annat land.
8 SIDOR/TT
9 september 2026
Dumma, naiva, kortsiktiga och egoistiska medborgare och politiker. Ni kommer i framtiden att gråta över era patetiska föreställningar av idag. Mina tankar går till de välmenande och hårt arbetande invandrarna, som gör sitt bästa för att förtjäna sin plats i samhället. Jag föraktar egoismen hos SD och deras medlöpare!
Felaktig politik! Sverige är i dåligt skick och nästan alla är idag främling så vi måste sluta med rasism och försöka rädda samhälle! Barn mår dåligt, unga mår dåligt, gamla mår dåligt-hur kan nation överleva? HUR???