Folk med jobb blir utvisade

Det fattas personal

i flera jobb i Sverige.

Till exempel jobb i vården,

elektriker och svetsare.

Ändå blir många personer

med sådana jobb utvisade.

De måste lämna landet.

Det senaste året

var det minst 260 personer.

Troligen var det ännu fler.

Det skriver tidningen

Dagens Arbete.

De har gjort undersökningen.

Utvisningarna beror på

att det blivit hårdare regler

för invandare.

Sveriges riksdag har

bestämt reglerna.

De som blir utvisade

har ofta bott i Sverige i flera år.

Många har familjer här.

När de lämnar landet

måste ofta barn följa med.

Över 80 barn

har tvingats lämna Sverige

tillsammans med de 260 vuxna.

Det skriver Dagens Arbete.

Personerna blir oftast

utvisade för att något

har ändrats i deras liv.

Då kan de förlora sitt

tillstånd att vara i Sverige.

De kan till exempel

ha skilt sig eller

blivit myndiga.

Det är också vanligt att

personer tjänar för lite.

För att få stanna i Sverige

måste din lön vara

minst 33 tusen kronor

i månaden.

Det är en ny regel.

De som blir utvisade

kan söka nytt tillstånd.

Men det måste de göra

från ett annat land.

8 SIDOR/TT