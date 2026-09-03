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Han sitter på en stol på en gata.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Åkesson vill ha ministrar

Den 13 september
är det val i Sverige.

Sverigedemokraterna
hoppas att de får styra
i en regering efter valet.
De vill styra tillsammans
med andra partier till höger,
Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.

Ledaren Jimmie Åkesson
vill att Sverigedemokraterna
ska få ungefär elva ministrar
i en sådan regering.

Samtidigt är han beredd
på att hans parti kanske inte
får lika många röster
som vid förra valet.

– Vi har styrt landet
i fyra år nu.
Jag har tänkt att det
kan ge färre röster,
säger han.

Det blir i så fall det första
valet då partiet inte växer.

Sverigedemokraterna
vill göra tandvård
billigare för alla vuxna
i Sverige.
Det är deras viktigaste fråga,
säger Åkesson.

Sverigedemokraterna
vill också fortsätta minska
invandringen till Sverige.
De vill ha ännu hårdare
regler för det.

8 SIDOR/TT

Så tycker partierna

Jimmie Åkesson

  • Jimmie Åkesson är 47 år.
  • Han växte upp i Sölvesborg i Blekinge.
  • Där bor han fortfarande med sin familj.
  • Han gick med i Sverigedemokraterna
    år 1995.
  • Fem år senare blev han ledare
    för partiets förbund för ungdomar.
  • År 2005 blev han partiets ledare.
    Nu har han lett partiet i 20 år.
  • Sverigedemokraterna
    kom in i riksdagen år 2010.
  • Då fick de 5,7 procent av rösterna.
  • Förra valet år 2022 fick de 20,5 procent.
    Då började partiet samarbeta
    med regeringen.
Han har glasögon och kort hår.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.
Foto: TT

3 september 2026

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10 kommentarer
  1. Per skriver:
    3 september, 2026 kl. 12:32

    Lycka till SD!

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  2. 🫶🫶👍🤛 skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:22

    Jag har redan röstat på han.

    Svara
  3. ...🥰🥰🥰8sidor är bäst skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:25

    Ta bort Jennys kommentar det är bedrägeri.

    Svara
  4. Åke Fröjd skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:55

    Rösta tidö

    Svara
  5. Ehsan hakimi skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:11

    tack för informatinen

    Svara
  6. Jimmy skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:18

    Vad kan han om utrikespolitik?
    Avaret: Ingenting 😂

    Svara
  7. Anonym skriver:
    3 september, 2026 kl. 16:06

    Då lär det bli ett hårt o omänskligt samhälle.
    Man hör ju vad de har för åsikter. De sprider hat o provocerar med sina åsikter.
    Ni som röstar på SD
    förstår inte vad ni riskerar att få för samhälle.

    Svara
  8. Lena skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:15

    Ja vill ha human politik,❤

    Svara
  9. Nikko skriver:
    3 september, 2026 kl. 19:10

    En rasist.

    Svara
  10. Jenny skriver:
    3 september, 2026 kl. 20:44

    Om du har blivit lurad, låt det inte gå, sök hjälp för att få tillbaka dina pengar via trustwave.cyberdefense@gmail com.

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