Åkesson vill ha ministrar

Den 13 september

är det val i Sverige.

Sverigedemokraterna

hoppas att de får styra

i en regering efter valet.

De vill styra tillsammans

med andra partier till höger,

Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

Ledaren Jimmie Åkesson

vill att Sverigedemokraterna

ska få ungefär elva ministrar

i en sådan regering.

Samtidigt är han beredd

på att hans parti kanske inte

får lika många röster

som vid förra valet.

– Vi har styrt landet

i fyra år nu.

Jag har tänkt att det

kan ge färre röster,

säger han.

Det blir i så fall det första

valet då partiet inte växer.

Sverigedemokraterna

vill göra tandvård

billigare för alla vuxna

i Sverige.

Det är deras viktigaste fråga,

säger Åkesson.

Sverigedemokraterna

vill också fortsätta minska

invandringen till Sverige.

De vill ha ännu hårdare

regler för det.

8 SIDOR/TT

Så tycker partierna