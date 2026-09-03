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Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Foto: Pontus Lundahl/TT
Åkesson vill ha ministrar
Den 13 september
är det val i Sverige.
Sverigedemokraterna
hoppas att de får styra
i en regering efter valet.
De vill styra tillsammans
med andra partier till höger,
Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
Ledaren Jimmie Åkesson
vill att Sverigedemokraterna
ska få ungefär elva ministrar
i en sådan regering.
Samtidigt är han beredd
på att hans parti kanske inte
får lika många röster
som vid förra valet.
– Vi har styrt landet
i fyra år nu.
Jag har tänkt att det
kan ge färre röster,
säger han.
Det blir i så fall det första
valet då partiet inte växer.
Sverigedemokraterna
vill göra tandvård
billigare för alla vuxna
i Sverige.
Det är deras viktigaste fråga,
säger Åkesson.
Sverigedemokraterna
vill också fortsätta minska
invandringen till Sverige.
De vill ha ännu hårdare
regler för det.
8 SIDOR/TT
Jimmie Åkesson
- Jimmie Åkesson är 47 år.
- Han växte upp i Sölvesborg i Blekinge.
- Där bor han fortfarande med sin familj.
- Han gick med i Sverigedemokraterna
år 1995.
- Fem år senare blev han ledare
för partiets förbund för ungdomar.
- År 2005 blev han partiets ledare.
Nu har han lett partiet i 20 år.
- Sverigedemokraterna
kom in i riksdagen år 2010.
- Då fick de 5,7 procent av rösterna.
- Förra valet år 2022 fick de 20,5 procent.
Då började partiet samarbeta
med regeringen.
Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.
Foto: TT
3 september 2026
Lycka till SD!
Jag har redan röstat på han.
Ta bort Jennys kommentar det är bedrägeri.
Rösta tidö
tack för informatinen
Vad kan han om utrikespolitik?
Avaret: Ingenting 😂
Då lär det bli ett hårt o omänskligt samhälle.
Man hör ju vad de har för åsikter. De sprider hat o provocerar med sina åsikter.
Ni som röstar på SD
förstår inte vad ni riskerar att få för samhälle.
Ja vill ha human politik,❤
En rasist.
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