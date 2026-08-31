Alla Väljare

Blå, gula och vita valsedlar i en lokal där du kan rösta.

Valsedlar för några av partierna. Foto: Anders Wiklund/TT

Så tycker partierna

Den 13 september
är det val i Sverige.

Här berättar 8 Sidor
vad de åtta stora partierna
tycker i några viktiga ämnen.

Där får du veta
hur partierna tycker olika.

Klicka på länken
för att komma till texten.

Så vill partierna stoppa gäng med brottslingar

Så vill partierna ändra vården

Så vill partierna ändra skolan

Så vill partierna försvara Sverige

Så vill partierna rädda klimatet

Så vill partierna ordna el

Så vill partierna hjälpa flyktingar

Så vill partierna hjälpa personer med funktionsnedsättningar

31 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Regn skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 14:53

    Man pratar mycket om gängbrottslighet där de kanske mördar 30-40 personer om året, motiverar på detta sätt att om 10 år ska 30000 – 40000 personer sitta i fängelse jämfört med för 5 år sedan då det var 7000 – 8000 personer. I USA mördar man 8 gånger fler capita och en motsvarande fängelsepopulation som i Sverige är ca 70000 personer.

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