Alla Väljare
Valsedlar för några av partierna. Foto: Anders Wiklund/TT
Så tycker partierna
Den 13 september
är det val i Sverige.
Här berättar 8 Sidor
vad de åtta stora partierna
tycker i några viktiga ämnen.
Där får du veta
hur partierna tycker olika.
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Så vill partierna stoppa gäng med brottslingar
Så vill partierna ändra vården
Så vill partierna ändra skolan
Så vill partierna försvara Sverige
Så vill partierna rädda klimatet
Så vill partierna hjälpa flyktingar
Så vill partierna hjälpa personer med funktionsnedsättningar
31 augusti 2026
Man pratar mycket om gängbrottslighet där de kanske mördar 30-40 personer om året, motiverar på detta sätt att om 10 år ska 30000 – 40000 personer sitta i fängelse jämfört med för 5 år sedan då det var 7000 – 8000 personer. I USA mördar man 8 gånger fler capita och en motsvarande fängelsepopulation som i Sverige är ca 70000 personer.