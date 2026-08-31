Så tycker partierna

Den 13 september

är det val i Sverige.

Här berättar 8 Sidor

vad de åtta stora partierna

tycker i några viktiga ämnen.

Där får du veta

hur partierna tycker olika.

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Så vill partierna stoppa gäng med brottslingar

Så vill partierna ändra vården

Så vill partierna ändra skolan

Så vill partierna försvara Sverige

Så vill partierna rädda klimatet

Så vill partierna ordna el

Så vill partierna hjälpa flyktingar

Så vill partierna hjälpa personer med funktionsnedsättningar