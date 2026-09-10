Söndagen den 13 september

är det val i Sverige.

Folket ska rösta.

Innan dess kommer det

att vara mycket politik i tv.

Politikerna kommer

att prata om sin politik.

De kommer få frågor

från journalister.

Det kan hjälpa folk

att bestämma sig

vilket parti de ska rösta på.

Här är några program

om politik och om valet

som du kan titta på.

• Torsdagen den 10 september

17.00 Efter fem i TV4 om valet.

20.00 Debatten i TV4

med ledarna för de åtta

partierna i riksdagen.

• Fredagen den 11 september

20.00 Slutdebatten i SVT1

med ledarna för de åtta

partierna i riksdagen.

• Lördagen den 12 september

20.00 Duellen i TV4

mellan Magdalena Andersson

i Socialdemokraterna

och Ulf Kristersson

i Moderaterna.

20.00 Skavlan och Sverige

i SVT1 om valet.

• Söndagen den 13 september – valdagen

TV4 börjar sända

om valet klockan 08.00

och fortsätter hela

dagen och kvällen.

SVT1 börjar sända

om valet klockan 08.00

och fortsätter hela

dagen och kvällen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

8 Sidors lättlästa bok om valet