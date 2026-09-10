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De står och tittar på varandra. I bakgrunden syns publik.

Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Ulf Kristersson är ledare för Moderaterna. Foto: Anders Wiklund/TT

Mycket politik i tv

Söndagen den 13 september
är det val i Sverige.
Folket ska rösta.

Innan dess kommer det
att vara mycket politik i tv.
Politikerna kommer
att prata om sin politik.
De kommer få frågor
från journalister.

Det kan hjälpa folk
att bestämma sig
vilket parti de ska rösta på.

Här är några program
om politik och om valet
som du kan titta på.

• Torsdagen den 10 september

17.00 Efter fem i TV4 om valet.

20.00 Debatten i TV4
med ledarna för de åtta
partierna i riksdagen.

• Fredagen den 11 september

20.00 Slutdebatten i SVT1
med ledarna för de åtta
partierna i riksdagen.

• Lördagen den 12 september

20.00 Duellen i TV4
mellan Magdalena Andersson
i Socialdemokraterna
och Ulf Kristersson
i Moderaterna.

20.00 Skavlan och Sverige
i SVT1 om valet.

• Söndagen den 13 september – valdagen

TV4 börjar sända
om valet klockan 08.00
och fortsätter hela
dagen och kvällen.

SVT1 börjar sända
om valet klockan 08.00
och fortsätter hela
dagen och kvällen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

8 Sidors lättlästa bok om valet

10 september 2026

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