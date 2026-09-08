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En elev läser i en bok. Hon sitter vid en skolbänk.

Många elever har svårt att läsa. Foto: Viktoria Bank/TT

Fler läser sämre

Svenska elever är sämre
än på länge i flera ämnen.
Det visar den stora
undersökningen Pisa.

Många 15-åringar
klarar inte av
att läsa enkla texter
på svenska.

De har också svårt
med att räkna matte.

– Det är väldigt allvarligt.

Det säger Anna Castberg.
Hon är chef på
myndigheten Skolverket.

Det är samma problem
i många länder.

Skärmar med appar
förstör för barnen.
Det tycker Simona Mohamsson
från partiet Liberalerna.
Hon är Sveriges minister för utbildning.

Därför ska skolorna börja använda
mer böcker och mindre skärmar.
Hon vill också förbjuda sociala medier
för barn under 15 år.

Flera politiker är kritiska
mot regeringens politik för skolan.
Det är kris i skolan, tycker de.

8 SIDOR/TT

Vad är Pisa?

  • Pisa är en stor undersökning
    av organisationen OECD.
    Pisa görs i många länder i hela världen.
  • Undersökningen testar vad elever
    som är 15 år gamla har lärt sig i skolan.
  • Testet handlar om att läsa och räkna.
    Det handlar också om naturvetenskap.

8 september 2026

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11 kommentarer
  1. `_` skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:31

    ok

    Svara
  2. anonym skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:31

    Jag är ganska tuktig på att läsa

    Svara
  3. hmmm skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:32

    1+1=?

    Svara
  4. Regn skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:32

    Samtliga nordiska länder, enligt skolverkets analys, har försämrat sina Pisa resultat på ungefär samma sätt i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Slutsatsen från detta är att provet antingen blivit svårare eller mindre gynnsamt för de nordiska länderna. Svensk bakgrund verkar alltid prestera bättre än OECD genomsnittet.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 13:37

      Det är sämre resultat i många länder.
      Inte bara i de nordiska länderna.

      /8 Sidor

  5. Ravi Ranjan skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:48

    Behöver förbättra situationen

    Svara
  6. Blipville spelaren skriver:
    8 september, 2026 kl. 15:43

    Samtidigt så är det större krav och fler ämnen jämfört med förr.
    Nuförtiden ska eleverna kunna programmera och mera.

    Svara
  7. Ut och lev Livet istället. Ni missar allt skriver:
    8 september, 2026 kl. 16:22

    Kasta ut alla skärmar från klassrummet.
    Vi måste gå tillbaka till hur vi levde innan datorerna tog över
    Datorerna är onda och behövs egentligen inte.
    Leksaker bara och eleverna är fastnitade och kommer inte därifrån verkar det som.
    Tvångsmässigt agerande.

    Svara
  8. Darin, från öxnehagaskolan skriver:
    8 september, 2026 kl. 16:30

    jag kunde (lite) ekvation i 5:an

    Svara
  9. Jenny skriver:
    8 september, 2026 kl. 17:20

    Om du har blivit lurad eller har förlorat tillgången till dina pengar, vänligen sök support på Trustwave.Cyberdefense@gmail com

    Svara
  10. Liam skriver:
    8 september, 2026 kl. 18:25

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