Fler läser sämre

Svenska elever är sämre

än på länge i flera ämnen.

Det visar den stora

undersökningen Pisa.

Många 15-åringar

klarar inte av

att läsa enkla texter

på svenska.

De har också svårt

med att räkna matte.

– Det är väldigt allvarligt.

Det säger Anna Castberg.

Hon är chef på

myndigheten Skolverket.

Det är samma problem

i många länder.

Skärmar med appar

förstör för barnen.

Det tycker Simona Mohamsson

från partiet Liberalerna.

Hon är Sveriges minister för utbildning.

Därför ska skolorna börja använda

mer böcker och mindre skärmar.

Hon vill också förbjuda sociala medier

för barn under 15 år.

Flera politiker är kritiska

mot regeringens politik för skolan.

Det är kris i skolan, tycker de.

8 SIDOR/TT