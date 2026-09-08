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Många elever har svårt att läsa. Foto: Viktoria Bank/TT
Fler läser sämre
Svenska elever är sämre
än på länge i flera ämnen.
Det visar den stora
undersökningen Pisa.
Många 15-åringar
klarar inte av
att läsa enkla texter
på svenska.
De har också svårt
med att räkna matte.
– Det är väldigt allvarligt.
Det säger Anna Castberg.
Hon är chef på
myndigheten Skolverket.
Det är samma problem
i många länder.
Skärmar med appar
förstör för barnen.
Det tycker Simona Mohamsson
från partiet Liberalerna.
Hon är Sveriges minister för utbildning.
Därför ska skolorna börja använda
mer böcker och mindre skärmar.
Hon vill också förbjuda sociala medier
för barn under 15 år.
Flera politiker är kritiska
mot regeringens politik för skolan.
Det är kris i skolan, tycker de.
8 SIDOR/TT
Vad är Pisa?
- Pisa är en stor undersökning
av organisationen OECD.
Pisa görs i många länder i hela världen.
- Undersökningen testar vad elever
som är 15 år gamla har lärt sig i skolan.
- Testet handlar om att läsa och räkna.
Det handlar också om naturvetenskap.
8 september 2026
ok
Jag är ganska tuktig på att läsa
1+1=?
Samtliga nordiska länder, enligt skolverkets analys, har försämrat sina Pisa resultat på ungefär samma sätt i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Slutsatsen från detta är att provet antingen blivit svårare eller mindre gynnsamt för de nordiska länderna. Svensk bakgrund verkar alltid prestera bättre än OECD genomsnittet.
Det är sämre resultat i många länder.
Inte bara i de nordiska länderna.
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Behöver förbättra situationen
Samtidigt så är det större krav och fler ämnen jämfört med förr.
Nuförtiden ska eleverna kunna programmera och mera.
Kasta ut alla skärmar från klassrummet.
Vi måste gå tillbaka till hur vi levde innan datorerna tog över
Datorerna är onda och behövs egentligen inte.
Leksaker bara och eleverna är fastnitade och kommer inte därifrån verkar det som.
Tvångsmässigt agerande.
jag kunde (lite) ekvation i 5:an
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