Alla Väljare

Åtta bilder på deras ansikten.

Ledarna för Sveriges åtta partier som sitter i Sveriges riksdag. Foton: TT

Det vill partiernas ledare

Den 13 september är
det val i Sverige.
I fyra år har partierna
Moderaterna
Liberalerna
och Kristdemokraterna
styrt Sverige.

Nu ska väljarna bestämma
vilka partier som ska styra Sverige
de närmaste fyra åren.

Så här säger ledarna
för riksdagens åtta partier
om vad de vill göra.

Socialdemokraterna – Andersson vill höja pensionerna

Moderaterna – Kristersson har inte gett upp

Kristdemokraterna – Busch vill fortsätta styra

Liberalerna – Mohamsson lovar mindre klasser

Centerpartiet – Thand Rinqvist vill ordna fler jobb

Vänsterpartiet – Dadgostar vill sitta i regering

Sverigedemokraterna – Åkesson vill ha egna ministrar

Miljöpartiet – Lind vill ha dyrare bensin

8 SIDOR

8 september 2026

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