Alla Väljare
Ledarna för Sveriges åtta partier som sitter i Sveriges riksdag. Foton: TT
Det vill partiernas ledare
Den 13 september är
det val i Sverige.
I fyra år har partierna
Moderaterna
Liberalerna
och Kristdemokraterna
styrt Sverige.
Nu ska väljarna bestämma
vilka partier som ska styra Sverige
de närmaste fyra åren.
Så här säger ledarna
för riksdagens åtta partier
om vad de vill göra.
Socialdemokraterna – Andersson vill höja pensionerna
Moderaterna – Kristersson har inte gett upp
Kristdemokraterna – Busch vill fortsätta styra
Liberalerna – Mohamsson lovar mindre klasser
Centerpartiet – Thand Rinqvist vill ordna fler jobb
Vänsterpartiet – Dadgostar vill sitta i regering
Sverigedemokraterna – Åkesson vill ha egna ministrar
Miljöpartiet – Lind vill ha dyrare bensin
8 SIDOR
8 september 2026