Det vill partiernas ledare

Den 13 september är

det val i Sverige.

I fyra år har partierna

Moderaterna

Liberalerna

och Kristdemokraterna

styrt Sverige.

Nu ska väljarna bestämma

vilka partier som ska styra Sverige

de närmaste fyra åren.

Så här säger ledarna

för riksdagens åtta partier

om vad de vill göra.

Socialdemokraterna – Andersson vill höja pensionerna

Moderaterna – Kristersson har inte gett upp

Kristdemokraterna – Busch vill fortsätta styra

Liberalerna – Mohamsson lovar mindre klasser

Centerpartiet – Thand Rinqvist vill ordna fler jobb

Vänsterpartiet – Dadgostar vill sitta i regering

Sverigedemokraterna – Åkesson vill ha egna ministrar

Miljöpartiet – Lind vill ha dyrare bensin

8 SIDOR