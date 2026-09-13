Nu röstar folk i Sverige

Söndagen den 13 september

är det val i Sverige.

Över åtta miljoner människor

får rösta.

Lokalerna där du röstar

öppnade klockan åtta

på morgonen.

Du kan rösta

till klockan 20.

Då stänger lokalerna.

450 tusen personer får

rösta för första gången.

Nob Biniam är en av dem.

Han röstar i staden Mariefred.

– Det är viktigt

att rösta, säger han.

Cecilia Brandt är 36 år.

Hon röstar också

för första gången

i ett riksdagsval.

– Nu är jag svensk medborgare.

Det är första gången

jag får rösta till riksdagen.

Men jag har fått rösta

i valet till kommunen

och regionen tidigare.

Jag tycker att det är viktigt

att använda sin röst,

säger hon.

Zaid Fadhil är 23 år

och röstar i ett val

för andra gången.

– Jag vill använda makten

att ändra vårt land.

Det var lätt att välja

vad jag ska rösta på.

Det är stor skillnad

på vad partierna vill,

säger han.

I staden Umeå

blev det lång kö

till vallokalen.

– Jag stod i kö

i två timmar,

säger Alva Sjöström,

som är 21 år.

Hon röstade också

för första gången.

– Jag röstar för att visa

vad jag tycker, säger hon.

De allra flesta röstar

på dagen för valet.

Men över 3,6 miljoner personer

har röstat innan dagen för valet.

De har förtidsröstat.

Det är fler än i tidigare val.

När lokalerna har stängt i kväll

ska rösterna räknas.

8 Sidor kommer att skriva

om hur det går.

Du kan läsa på sajten i kväll.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Så röstar du