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Nob Biniam är 22 år. Han röstar i valet för första gången. Foton: Marie Hillblom/8 Sidor
Cecilia Brandt är 36 år. Hon röstar i valet till riksdagen för första gången.
William Lundmark och Zaid Fadhil är båda 23 år. De röstar i Mariefred. De tycker att det är viktigt att använda rätten att rösta.
– Genom att rösta visar jag vad jag tycker, säger Alva Sjöström som är 21 år. Hon röstar för första gången.
Nu röstar folk i Sverige
Söndagen den 13 september
är det val i Sverige.
Över åtta miljoner människor
får rösta.
Lokalerna där du röstar
öppnade klockan åtta
på morgonen.
Du kan rösta
till klockan 20.
Då stänger lokalerna.
450 tusen personer får
rösta för första gången.
Nob Biniam är en av dem.
Han röstar i staden Mariefred.
– Det är viktigt
att rösta, säger han.
Cecilia Brandt är 36 år.
Hon röstar också
för första gången
i ett riksdagsval.
– Nu är jag svensk medborgare.
Det är första gången
jag får rösta till riksdagen.
Men jag har fått rösta
i valet till kommunen
och regionen tidigare.
Jag tycker att det är viktigt
att använda sin röst,
säger hon.
Zaid Fadhil är 23 år
och röstar i ett val
för andra gången.
– Jag vill använda makten
att ändra vårt land.
Det var lätt att välja
vad jag ska rösta på.
Det är stor skillnad
på vad partierna vill,
säger han.
I staden Umeå
blev det lång kö
till vallokalen.
– Jag stod i kö
i två timmar,
säger Alva Sjöström,
som är 21 år.
Hon röstade också
för första gången.
– Jag röstar för att visa
vad jag tycker, säger hon.
De allra flesta röstar
på dagen för valet.
Men över 3,6 miljoner personer
har röstat innan dagen för valet.
De har förtidsröstat.
Det är fler än i tidigare val.
När lokalerna har stängt i kväll
ska rösterna räknas.
8 Sidor kommer att skriva
om hur det går.
Du kan läsa på sajten i kväll.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
13 september 2026
Det är bra att visa sen röst rät det är bra jag få inte rösta men jag tycker att det är bra att rösta när man ha sin hans.