De fick pris på stor gala

Varje år ordnar MTV

en stor gala för artister.

Där får de bästa artisterna

priser.

I år vann kvinnor

flera av de viktigaste priserna.

Den amerikanska sångerskan

Taylor Swift fick pris för

årets bästa video.

Hon fick också pris

för att hennes video

berättar om något viktigt.

I videon till låten

You need to calm down

kämpar hon för att visa

att alla människor är lika mycket värda.

Artisten Ariana Grande

blev årets bästa artist.

Billie Eilish blev

årets bästa nya artist.

Rapparen Missy Elliott

fick också ett fint

pris för sina videor.

8 SIDOR/TT