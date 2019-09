Filmen And then we danced

är gjord av en svensk regissör.

Den har chans att vinna

priset Oscar.

Nu går filmen på bio.

8 Sidor har sett den.

Filmen handlar om några

ungdomar i landet Georgien.

De är med i samma dansgrupp.

Merab är filmens huvudperson.

Han har dansat hela livet.

Irakli är ny i gruppen.

De dansar med varandra.

Och blir kära i varandra.

And then we danced

är en vacker film om kärlek.

Den visar verkligen bra

hur det är att bli förälskad.

Filmen är också sorglig.

Det är svårt att vara

homosexuell i Georgien.

Många tycker att det är fel

att två män är ihop.

Men filmen visar att det är de

som tänker så som har fel.

Betyg: 5 av 5

Text: Moa Candil