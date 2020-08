Dags för Funkisfestivalen

Måndagen den 24 augusti

är det final i Funkisfestivalen.

Funkisfestivalen

är en tävling i musik.

Det är personer med

funktionsnedsättningar

som sjunger.

I år är finalen utan publik.

Det beror på viruset corona.

Men det går att se finalen

på Funkisfestivalens

kanal på Youtube.

Den börjar klockan 18.30.

Här finns kanalen:

Funkisfestivalen

20 artister är med och tävlar.

De kommer från Gävle i norr

till Halmstad i söder.

Alla sjunger med en orkester.

Det är tre programledare.

Artisten Linda Bengtzing.

Sebastian Ögren som har

varit med i finalen förut.

Och Donna Magnusson

som bland annat har sjungit

i pausen i Funkisfestivalen förut.

Förra året var det

Moises Rumie som vann

Funkisfestivalen.

Här kan du se en intervju

med honom:

Moises vann finalen

Här är alla som tävlar i finalen i år:

1. Therese Jansson från Uppsala med låten Tusen och en natt

2. Jacob Hellkvist från Järfälla med låten Love someone

3. Elias and the dancers från Stockholm med låten HBTQ

4. Anna-Karin Avesjö från Sundbyberg med låten Utan dina andetag

5. Patrik Ranvinge från Värmdö med låten I do

6. Shin Yee Lee från Solna med låten Let it go

7. Kalle Svensson från Linköping med låten Kass auto (Ra-ta-ta)

8. Josefin Brolin från Upplands Väsby med låten Älska mig för den jag är

9. Lars-Erik Friis-Hansen från Borås med låten Möt mig i Gamla Stan

10. Christina Dahlqvist från Gävle med låten Hur svårt kan det va?

11. Johan Kaspersson från Täby med låten Tanka tanka, tanka

12. Christer Bjälkenfalk från Sollentuna med låten Tears in heaven

13. Daniel Widberg från Nacka med låten Carina

14. Björn Lindström från Falkenberg med låten Love you, feel you, touch you

15. Sarah Åslund från Haninge med låten This is me

16. David Andersson från Södertälje med låten Heaven’s on fire

17. Gerd Söderlind från Tyresö med låten Liv

18. Albin Johansen, Mikael och Mattias Bjerkestrand från Upplands-Bro

med låten Fuldans

19. Alex Kron från Halmstad med låten Always on my mind

20. Emil Krik från Botkyrka med låten Running time sent