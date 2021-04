Han blev inte fri

Vi brukar säga att konsten är fri.

Det betyder att ingen ska stoppa

ett konstverk som visar

hemska eller svåra saker.

Jag håller med om det.

Konsten ska vara fri.

Vi ska inte stoppa konst

som vi inte gillar.

Men när jag ser filmen

The man who sold his skin

så ändrar jag mig nästan.

Filmen handlar om Sam

som bor i Syrien under kriget.

Han är kär i Abeer.

Men så blir han tagen av poliser.

Människor i Syrien är inte fria.

De får inte prata om vad de vill.

Nu har någon filmat Sam

när han skojade om revolution.

Det är förbjudet att skoja om det.

Sam flyr till grannlandet Libanon

för att inte bli straffad.

Abeer gifter sig med

en annan man och flyttar till Europa.

Sam har det svårt i Libanon.

Han har nästan inget att äta.

Han drömmer om att resa till Abeer.

Han vill till Europa

där folk är fria att leva hur de vill.

Men det är omöjligt för

flyktingar att komma till Europa.

Europa stoppar nästan alla.

Då träffar Sam en rik konstnär.

Konstnären har ett förslag.

Han vill köpa Sams rygg.

Han vill tatuera ett konstverk på ryggen.

Han lovar att Sam

ska få ett liv i lyx i Europa.

Sam säger ja.

Sam flyttar till Europa.

Men han har ingen frihet.

Nu har han ett konstverk på sin rygg.

Konstnären äger ryggen.

Sam måste visa sin rygg på museum.

Rika människor vill köpa ryggen

för en massa miljoner.

De ser inte Sam som en riktig människa.

Filmen om Sam är både lite rolig

och ganska sorglig.

Den är påhittad.

Men den får mig att tänka.

Visst ska konsten få vara fri.

Men alla människor måste

också vara fria.

Ingen ska behöva sälja sin kropp

för att få leva i frihet.

Filmen The man who sold his skin

går på Folkets Bio från den 23 april.

Filmen är gjord av regissören

Kaouther Ben Hania.

Hon kommer från Tunisien.

Nu är hennes film med och tävlar om

en Oscar på Oscarsgalan den 26 april.

Den kan få pris för

bästa utländska film.

Katrin Kasström