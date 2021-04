Nomadland bästa filmen

På natten till måndag var

det Oscarsgalan i USA.

Då fick förra årets

bästa filmer priser.

Filmen Nomadland fick

tre av de finaste priserna.

Den fick priset bästa film.

Frances McDormand fick pris

som bästa skådespelerska.

Regissören Chloé Zhao

fick också pris.

Hon är den andra kvinnan

någonsin som fått priset för regi

på Oscarsgalan.

Hon är den första kvinnan

som är född i Asien som fått priset.

Bästa skådespelare blev

Anthony Hopkins från filmen

The father.

Bästa utländska film

blev den danska filmen En runda till

av Thomas Vinterberg.

Många i Sverige hade hoppats

att låten Husávik skulle vinna priset

för bästa låt.

Den är skriven av två svenskar

och en amerikan

till filmen Eurovision – The fire saga.

Molly Sandén sjunger låten.

Innan Oscarsgalan spelades

alla låtar som tävlade.

Molly Sandén sjöng sin låt

från staden Husávik på Island

tillsammans med en kör med barn.

Men låten vann inte.

Låten Fight for you vann.

Den är med i filmen

Judas and the black Messiah.

8 SIDOR/TT