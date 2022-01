Artisten Meat Loaf är död.

Han var en av de mest

kända artisterna från USA.

Han blev kände med albumet

Bat out of hell.

Det kom år 1977.

Meat Loaf har sålt

100 miljoner skivor.

Bat out of hell är bland de album

som har sålt mest i USA

genom tiderna.

Hans mest kända låt är

I’d do anything for love

(but I won’t do that).

Den kom år 1993.

Meat Loaf blev 74 år.

Meat Loaf hette egentligen

Michael Lee Aday.

