De gick till final i Mello

I lördags var den andra delen

av Melodifestivalen, Mello.

Tävlingen var i Linköping.

Maria Sur gick vidare till final

med sin låt Never give up.

Maria Sur är 18 år

och har flytt från

kriget i Ukraina.

De fem killarna

i gruppen Panetoz

är också klara för final.

De sjöng låten On my way.

Tennessee Tears

och Theoz gick till semifinal.

Wiktoria, Eden

och Uje Brandelius

är ute ur tävlingen.

På lördag är det dags

för den tredje delen av Mello.

Den är i Lidköping.

