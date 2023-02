Tone och Jon Henrik vidare

I lördags var

årets första tävling

i Melodifestivalen, Mello.

Den var i Göteborg.

Tittarna fick rösta

på sina favoriter.

Två artister gick

direkt till final.

Det var Tone Sekelius

med låten Rhythm of my show.

Och det var Jon Henrik Fjällgren

med låten Where you are (Sávezan).

Han gör låten tillsammans

med sångaren Adam Woods

och dj Arc North.

Elov och Benny

och Victor Crone

gick till semifinal.

Eva Rydberg och Ewa Roos,

Rejhan och Loulou Lamotte

blev utslagna.

På lördag är den

andra tävlingen.

Den är i Linköping.

8 SIDOR/TT