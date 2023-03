Kiana får en chans till

På lördag den 4 mars

är det semifinal

i Melodifestivalen, Mello.

Du kan se semifinalen

på SVT1 klockan 20.00.

Semifinalen är i Örnsköldsvik.

Det är åtta artister som är med.

De har redan sjungit en gång.

Nu får de en chans till

att gå till finalen.

Fyra går till final.

En av artisterna som sjunger

är 16-åriga Kiana.

Hon sjunger låten

Where did you go.

Kiana är yngst i årets Mello.

Hon kommer från Tyresö

nära Stockholm.

Ganska många människor

känner redan igen henne.

Hon har tidigare varit med

i programmet Talang.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

I rutan här nedanför

kan du se alla artister och låtar

som är med i semifinalen.