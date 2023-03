Samma film fick sju Oscars

Filmen Everything

everywhere all at once

fick sju priser på Oscarsgalan.

Ett av priserna var

för årets bästa film år 2022.

Galan var natten till måndag.

Filmen handlar om

den trötta Evelyn.

Hon bor i Kalifornien i USA.

Hennes pappa från Kina

ska snart hälsa på henne.

Hon är mycket stressad.

I filmen hamnar Evelyn

i olika världar

och olika universum.

Michelle Yeoh

spelar huvudrollen som Evelyn.

Hon fick en Oscars

för bästa kvinnliga huvudroll.

Brendan Fraser fick pris

för bästa manliga roll

som läraren Charlie

i filmen The Whale.

Svenska filmaren

Ruben Östlund hade chans

att vinna pris för sin film

Triangle of Sadness.

Men det blev inga priser

för den.

8 SIDOR/TT