De gick vidare i Mello

Maria Sur flydde till Sverige

från Ukraina förra året.

I lördags vann hon

en plats i Melodifestivalens

stora final den 9 mars.

Det var den andra tävlingen

i årets Melodifestival, Mello.

Maria Sur är 19 år

och den yngsta i årets tävling.

Hon vann med poplåten

When I’m gone.

Liamoo var den andra artisten

som vann. Han får också

tävla i finalen.

Hans låt heter Dragon.

Samiska artisten Dear Sara

med låten The silence after you

får en ny chans att tävla.

Det får också artisten Fröken Snusk

med låten Unga och fria.

De tävlar igen den 5 mars.

På lördag den 16 februari

är det dags för den tredje tävlingen.

