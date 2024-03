Vem vinner Mello?

1. Maria Sur med When I’m gone

2. Jay Smith med Back to my roots

3. Lisa Ajax med Awful liar

4. Smash Into Pieces med Heroes are calling

5. Cazzi Opeia med Give my heart a break

6. Annika Wickihalder med Light

7. Marcus och Martinus med Unforgettable

8. Dotter med It’s not easy to write a love song

9. Medina med Que sera

10. Liamoo med Dragon

11. Jacqline med Effortless

12. Danny Saucedo med Happy that you found me