Känd bok blir tv-serie

Författaren Maria Gripe

skrev många böcker.

En av de mest kända är

Tordyveln flyger i skymningen.

En tordyvel är en stor insekt.

Berättelsen kom först

i radio år 1975.

Sedan kom den

som bok lite senare.

Nu ska berättelsen bli

en serie på tv för första gången.

Det tog nästan 50 år.

Berättelsen handlar om

tre ungdomar.

De är med om mystiska

saker under en sommar.

Ungdomarna bor

i en by i Småland,

en by som inte

finns på riktigt.

Skådespelaren

Tomas von Brömssen

ska spela rollen

som prästen i byn.

Han tackade ja till jobbet

redan innan han visste

vilken roll han skulle spela.

– Jag och min femåriga

dotter lyssnade på

Tordyveln flyger i skymningen

på radio på 1970-talet.

Både jag om min dotter

tyckte att det var väldigt bra,

säger Tomas von Brömssen.

Hjalmar Löfmark Yilmaz,

Moa Nåsander

och Einar Alvarado Lönberg

spelar de tre ungdomarna.

Just nu spelar de in serien

i Ale utanför Göteborg.

– Vi jobbar väldigt långa dagar.

Men det är det roligaste

jag har gjort, säger 12-årige

Einar Alvarado Lönberg.

Andra kända skådespelare

som är med i serien

är Pernilla August,

Liv Mjönes och Lena Endre.

Du kan se serien

på SVT nästa sommar.

8 SIDOR/TT