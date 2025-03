Gruppen Queen får fint pris

Rockgruppen Queen

får Polarpriset.

De får priset tillsammans

med musikern Herbie Hancock

och sångerskan Barbara Hannigan.

Polarpriset i musik

delas ut varje år.

Det är ett pris till personer

som gjort viktiga saker

i musikens värld.

Gruppen Queen kommer

från Storbritannien.

De var mycket populära

på 1970- och 1980-talen.

Många känner till deras låtar

Bohemian rhapsody,

We will rock you och

We are the champions.

I dag finns bara Brian May

och Roger Taylor

kvar från gruppen.

Gruppens kända sångare

Freddie Mercury dog år 1991.

Herbie Hancock är från USA.

Han spelar jazz på piano.

Han har skrivit låtar

som Watermelon Man och

Cantaloupe Island.

Barbara Hannigan

är från Kanada.

Hon jobbar med klassisk musik.

Hon både sjunger och

leder stora orkestrar.

Ibland gör hon det samtidigt.

Polarpriset delas ut

i Stockholm den 27 maj

