Musiker fick fint pris

I tisdags kväll delades

Polarpriset ut.

Det hände på en stor fest

på Grand hotel i Stockholm.

Polarpriset delas ut

varje år till personer

som jobbar med musik.

Priset är en miljon kronor.

I år fick gruppen Queen

priset tillsammans

med musikern Herbie Hancock

och sångerskan Barbara Hannigan.

Gruppen Queen kommer

från Storbritannien.

De var mycket populära

på 1970- och 1980-talen.

I dag finns bara Brian May

och Roger Taylor

kvar från gruppen.

Gruppens kända sångare

Freddie Mercury dog år 1991.

Herbie Hancock är från USA.

Han spelar jazz på piano.

Barbara Hannigan

är från Kanada.

Hon jobbar med klassisk musik.

Kung Carl Gustaf

delade ut priserna

på festen i Stockholm.

Flera kända svenska artister

spelade musik av pristagarna.

Bland annat spelade gruppen Ghost

Queens låt Bohemian Rhapsody.

Artisten Miriam Bryant

sjöng låten The show must go on,

också den av Queen.

Brian May från Queen

tackade Bryant för sången.

– Så vackert.

Hon är otrolig, sa han.

