Simon Rosvall är ett av barnen i Umeå som får bestämma vad de vill göra i laget. Foto: Privat
Jenny Hörnström och Tove Olofsson är ledare i laget IFK Umeå. Foto: IFK Umeå
Barnen får bestämma
I Umeå får många barn vara
med och bestämma vad de vill
göra när de tränar och tävlar i sport.
Laget IFK Umeå har
fått fem miljoner av staten för
att lära barn och vuxna hur
barn ska få bestämma mer.
Det handlar om demokrati.
Alla ska få vara med och säga
vad de vill göra.
– Det märks att vi får
vara med och bestämma
vad vi vill göra.
Det tycker jag är bra.
Det säger Simon Rosvall
till 8 Sidor.
Han är elva år och med
i IFK Umeå.
I skolan får han lära sig
om demokrati.
Men då är det mest
om demokrati i andra länder
och demokrati i samhället.
– Vi får inte lära oss så
mycket om vad vi själva
får bestämma.
Det säger Simon Rosvall.
Förenta nationerna har en lag
som heter barnkonventionen.
Den säger att barn ska få
vara med och bestämma
om saker som handlar
om deras liv.
Jenny Hörnström
och Tove Olofsson
är ledare i IFK Umeå.
De jobbar med att låta barnen
bestämma mer.
– Barnkonventionen är
jätteviktig för vårt arbete.
Vi vill få alla att förstå
hur den fungerar.
Det säger Jenny Hörnström.
På träningar får barnen
säga vilka övningar de vill göra.
De får även vara med
och bestämma vad de ska äta.
Barnen får också bestämma vilka lekar
de vill göra när de har fest för
att fira att säsongen är slut.
Barnen får inte
bestämma allt.
Men det är viktigt
att de får säga vad de vill.
– Det är jätteviktigt att berätta
för barnen varför de inte får
göra en del saker.
Det kanske inte finns pengar,
till exempel. Men det kanske
går att göra lite av det barnen vill.
Det säger Tove Olofsson.
Barnen får också
veta mer om
hur ett lag fungerar.
– Då blir det lättare
att få barn att jobba
i lag när de blir vuxna.
Det säger Jenny Hörnström.
Även vuxna i laget
får lära sig att barnen
ska få vara med
och bestämma.
IFK Umeå har fått pengar
som ska räcka i tre år
för arbetet med demokrati.
Nu har de jobbat mer
än halva den tiden.
De hoppas att de kan
få pengar för ett år till.
– Vi vill lära andra lag
i Sverige hur de ska göra
för att barn ska få
bestämma mer.
Det säger Tove Olofsson.
JAN NYMAN
12 augusti 2025
Varför är det så dyrt att lära sig om demokrati???