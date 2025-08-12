Barnen får bestämma

I Umeå får många barn vara

med och bestämma vad de vill

göra när de tränar och tävlar i sport.

Laget IFK Umeå har

fått fem miljoner av staten för

att lära barn och vuxna hur

barn ska få bestämma mer.

Det handlar om demokrati.

Alla ska få vara med och säga

vad de vill göra.

– Det märks att vi får

vara med och bestämma

vad vi vill göra.

Det tycker jag är bra.

Det säger Simon Rosvall

till 8 Sidor.

Han är elva år och med

i IFK Umeå.

I skolan får han lära sig

om demokrati.

Men då är det mest

om demokrati i andra länder

och demokrati i samhället.

– Vi får inte lära oss så

mycket om vad vi själva

får bestämma.

Det säger Simon Rosvall.

Förenta nationerna har en lag

som heter barnkonventionen.

Den säger att barn ska få

vara med och bestämma

om saker som handlar

om deras liv.

Jenny Hörnström

och Tove Olofsson

är ledare i IFK Umeå.

De jobbar med att låta barnen

bestämma mer.

– Barnkonventionen är

jätteviktig för vårt arbete.

Vi vill få alla att förstå

hur den fungerar.

Det säger Jenny Hörnström.

På träningar får barnen

säga vilka övningar de vill göra.

De får även vara med

och bestämma vad de ska äta.

Barnen får också bestämma vilka lekar

de vill göra när de har fest för

att fira att säsongen är slut.

Barnen får inte

bestämma allt.

Men det är viktigt

att de får säga vad de vill.

– Det är jätteviktigt att berätta

för barnen varför de inte får

göra en del saker.

Det kanske inte finns pengar,

till exempel. Men det kanske

går att göra lite av det barnen vill.

Det säger Tove Olofsson.

Barnen får också

veta mer om

hur ett lag fungerar.

– Då blir det lättare

att få barn att jobba

i lag när de blir vuxna.

Det säger Jenny Hörnström.

Även vuxna i laget

får lära sig att barnen

ska få vara med

och bestämma.

IFK Umeå har fått pengar

som ska räcka i tre år

för arbetet med demokrati.

Nu har de jobbat mer

än halva den tiden.

De hoppas att de kan

få pengar för ett år till.

– Vi vill lära andra lag

i Sverige hur de ska göra

för att barn ska få

bestämma mer.

Det säger Tove Olofsson.

