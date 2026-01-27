Alla Väljare

Bokets omslag intill ett porträtt.

Fredrik Pettersson har skrivit en bok med tips på saker som kan ändra världen.

Tips för att ändra världen

Många tycker att världen
har problem.
Fredrik Pettersson
har skrivit en bok med tips
om hur du kan ändra saker.
Boken heter
Hur äter man en elefant?

– Många vill ändra saker.
Men de vet inte hur.
En del tycker att det
känns svårt och läskigt.

Det säger Fredrik Pettersson.
Han jobbar på ABF
som är ett studieförbund.

ABF ordnar kurser
i många ämnen.
En del kurser
handlar om demokrati.

Demokrati betyder att människor
får vara med och bestämma.

Fredrik Pettersson tipsar om
att gå en kurs om demokrati.
Då blir det lättare
att vara med och ändra saker.

– Alla kan öva på
att våga göra saker.
När människor hjälps åt
kan de göra mer
än en person kan ensam.

Det säger Fredrik Pettersson.

Han har till exempel
vågat säga nej till nazister.
Han har sagt i från i debatter
när han var politiker.

Men tipsen i boken
är enklare saker.
Saker som alla kan göra.
Saker som kan ändra världen.

Boken går att ladda ner gratis
på sajten Instagram.
Boken är inte på lättläst svenska.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Saker som kan ändra världen

Du kan till exempel

  • Ta bort märken
    som sprider hat på stan.
  • Gå med i en förening
    eller ett parti.
    Tillsammans kan ni ändra saker.
  • Protestera mot något.
    I en demokratin har du
    rätt att protestera.
  • Hjälpa någon som blir mobbad.
    Säg ifrån eller
    säg något snällt.
  • Peppa någon som säger bra saker.
    Visa att du håller med.
    Ge en tumme upp på internet.

Tipsen kommer från Fredrik Petterssons bok
Hur äter man en elefant?

27 januari 2026

  1. MILENA LUISA skriver:
    27 januari, 2026 kl. 10:41

    Jag försöker ändra världen många år!

  2. Bebi Peggy skriver:
    27 januari, 2026 kl. 10:59

    I så fall tycker jag att familjen som bor på gaveln närmast hundrastplatsen i huset där jag bor kan se efter sina ungar. Som läget är nu så brukar de reta mig för att jag uppfattas som annorlunda, fingra på andras vinterbelysning, repa bilar med pinnar och vara stygg mot katter. Då kan mitt hörn av världen bli lite bättre.

