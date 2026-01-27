Tips för att ändra världen

Många tycker att världen

har problem.

Fredrik Pettersson

har skrivit en bok med tips

om hur du kan ändra saker.

Boken heter

Hur äter man en elefant?

– Många vill ändra saker.

Men de vet inte hur.

En del tycker att det

känns svårt och läskigt.

Det säger Fredrik Pettersson.

Han jobbar på ABF

som är ett studieförbund.

ABF ordnar kurser

i många ämnen.

En del kurser

handlar om demokrati.

Demokrati betyder att människor

får vara med och bestämma.

Fredrik Pettersson tipsar om

att gå en kurs om demokrati.

Då blir det lättare

att vara med och ändra saker.

– Alla kan öva på

att våga göra saker.

När människor hjälps åt

kan de göra mer

än en person kan ensam.

Det säger Fredrik Pettersson.

Han har till exempel

vågat säga nej till nazister.

Han har sagt i från i debatter

när han var politiker.

Men tipsen i boken

är enklare saker.

Saker som alla kan göra.

Saker som kan ändra världen.

Boken går att ladda ner gratis

på sajten Instagram.

Boken är inte på lättläst svenska.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR