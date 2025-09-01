Unga tror mindre på Sverige

Många unga i Sverige tror

att de själva ska få

en bra framtid.

Men många färre tror på

en bra framtid för Sverige

och världen.

Det visar en ny undersökning

bland unga personer

mellan 16 och 29 år.

Nästan alla tycker

att demokrati är det bästa sättet

att styra ett land.

I en demokrati är det folket

som väljer vilka politiker

som ska styra landet.

Samtidigt är det färre unga

som är intresserade av politik

jämfört med tidigare.

Bland unga personer som har

två föräldrar från ett annat land

är det färre som röstar i val

jämfört med tidigare.

Unga är oroliga över krig.

Många säger att de vill

hjälpa till på något sätt

om det blir kris i landet.

Fler killar än tjejer

vill hjälpa militärerna.

Det är myndigheten MUCF

som har gjort undersökningen.

De jobbar med frågor

om unga och samhället.

Senast de undersökte

vad unga tycker

var år 2018.

– Det är tydligt att många unga

är oroliga inför framtiden.

Det är viktigt att ta på allvar.

Politiker måste prata med unga

och lyssna på unga människor

i skolor och på andra ställen.

Det säger myndighetens

chef Magnus Järeskog.

