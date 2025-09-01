Alla Väljare
Färre unga tror på en bra framtid för Sverige. Det visar en ny undersökning. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Unga tror mindre på Sverige
Många unga i Sverige tror
att de själva ska få
en bra framtid.
Men många färre tror på
en bra framtid för Sverige
och världen.
Det visar en ny undersökning
bland unga personer
mellan 16 och 29 år.
Nästan alla tycker
att demokrati är det bästa sättet
att styra ett land.
I en demokrati är det folket
som väljer vilka politiker
som ska styra landet.
Samtidigt är det färre unga
som är intresserade av politik
jämfört med tidigare.
Bland unga personer som har
två föräldrar från ett annat land
är det färre som röstar i val
jämfört med tidigare.
Unga är oroliga över krig.
Många säger att de vill
hjälpa till på något sätt
om det blir kris i landet.
Fler killar än tjejer
vill hjälpa militärerna.
Det är myndigheten MUCF
som har gjort undersökningen.
De jobbar med frågor
om unga och samhället.
Senast de undersökte
vad unga tycker
var år 2018.
– Det är tydligt att många unga
är oroliga inför framtiden.
Det är viktigt att ta på allvar.
Politiker måste prata med unga
och lyssna på unga människor
i skolor och på andra ställen.
Det säger myndighetens
chef Magnus Järeskog.
De viktigaste frågorna bland unga
- 43 procent tycker att sjukvård är viktigt.
- 39 procent tycker att skola och utbildning är viktigt.
- 33 procent tycker att frågor om invandring är viktiga.
- Ungefär 30 procent tycker
att frågor om trygghet, lagar
och klimatet är viktiga.
1 september 2025
Sverige har inte framtid! Folk måste blandas först och rättvisa och mänskliga rättigheter måste bli bättre…
Sverige har blivit terroristerna land .sprängningar , våldtäkter, hedersmord mm. Förstår att unga människor misstrivs i sitt eget land.gör något åt detta ,så blir det bättre.
Unga idag har det svårare än förra generation. Jag tycker synd om dem. Här på coop sorterar man lite ruttna frukter i en låda med skylt ”varsågod, barn kan ta 1 frukt gratis”. Uppskattad och tack! Men har Sverige bara ett halvruttet frukt för barn, dvs sin framtid? Då är det illa. Man borde satsa mera. Mycket mera.
Sofia du överdramatiserar.