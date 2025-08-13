Alla Väljare
En person får tandvård. Foto: TT
Gamla kan få billigare tandvård
Folk som är 67 år och äldre
kan få billigare tandvård.
Det föreslår regeringen.
De har gjort ett förslag
om en ny lag.
Om det blir ja
till lagen i riksdagen
kan den börja gälla
från den 1 januari år 2026.
Förslaget är att gamla
som behöver laga tänderna
ska betala mindre.
Staten ska betala
90 procent av vad det kostar.
– Kostnaden för patienten
blir betydligt lägre än i dag.
Det säger Linda Lindberg
från partiet Sverigedemokraterna.
De är också med på förslaget.
Men alla saker hos tandläkaren
blir inte billigare för gamla.
En vanlig undersökning
ska kosta lika mycket.
Men de som behöver ska också
kunna få bidrag, tandvårdsbidrag.
Regeringen föreslår att det bidraget
höjs från 600 kronor till 1 000 kronor.
Från den 1 januari i år
ändrade regeringen och Sverigedemokraterna
reglerna för unga som går till tandläkaren.
Tidigare var det gratis
att gå till tandläkaren
för alla upp till 23 år.
Nu måste den som är
över 19 år betala själv.
Partierna Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
är kritiska till att fler unga
får betala hos tandläkaren.
Organisationen Funktionsrätt Sverige
säger att många unga med funktionsnedsättning
har lite pengar och dåliga tänder.
Organisationen är kritisk till förslaget.
De tycker att fler unga
borde få billigare tandvård.
De tycker att tandvård
borde kosta som vanlig sjukvård.
Då skulle färre låta bli
att gå till tandläkaren
för att det är dyrt.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2025
äntligen något vettigt för dom gamla.tycker det är jätte bra förslag.hoppas det går genom i riksdagen. många gamla har stora behov just med tänderna.
Det är bra för äldre men de ställer grupp mot grupp. De unga ska betala för de gamlas tandvård. Det är inte bra. Unga behöver tänder mer, vid 67 har de flesta keramiktänder.