Gamla kan få billigare tandvård

Folk som är 67 år och äldre

kan få billigare tandvård.

Det föreslår regeringen.

De har gjort ett förslag

om en ny lag.

Om det blir ja

till lagen i riksdagen

kan den börja gälla

från den 1 januari år 2026.

Förslaget är att gamla

som behöver laga tänderna

ska betala mindre.

Staten ska betala

90 procent av vad det kostar.

– Kostnaden för patienten

blir betydligt lägre än i dag.

Det säger Linda Lindberg

från partiet Sverigedemokraterna.

De är också med på förslaget.

Men alla saker hos tandläkaren

blir inte billigare för gamla.

En vanlig undersökning

ska kosta lika mycket.

Men de som behöver ska också

kunna få bidrag, tandvårdsbidrag.

Regeringen föreslår att det bidraget

höjs från 600 kronor till 1 000 kronor.

Från den 1 januari i år

ändrade regeringen och Sverigedemokraterna

reglerna för unga som går till tandläkaren.

Tidigare var det gratis

att gå till tandläkaren

för alla upp till 23 år.

Nu måste den som är

över 19 år betala själv.

Partierna Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet och Miljöpartiet

är kritiska till att fler unga

får betala hos tandläkaren.

Organisationen Funktionsrätt Sverige

säger att många unga med funktionsnedsättning

har lite pengar och dåliga tänder.

Organisationen är kritisk till förslaget.

De tycker att fler unga

borde få billigare tandvård.

De tycker att tandvård

borde kosta som vanlig sjukvård.

Då skulle färre låta bli

att gå till tandläkaren

för att det är dyrt.

