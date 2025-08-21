Rättegång mot Landerholm klar

Den här veckan har det

varit en rättegång

mot Henrik Landerholm.

Rättegången var i tre dagar

i domstolen i Stockholm.

Henrik Landerholm jobbade

som regeringens expert

på Sveriges säkerhet.

Han fick sluta i januari

när det blev känt

att han hade slarvat

med viktiga papper.

Han berättade själv i rättegången

att han slarvade bort papperen.

Det hände när han

var på möte på en gård.

Henrik Landerholm säger att han

inte visste att papperen

var så viktiga och hemliga.

Han säger att han

var väldigt stressad och trött

och att jobbet är det värsta

jobb han har haft.

Landerholms advokat säger

att alla människor

kan glömma saker.

Papperen handlade om viktiga saker

när Sverige ville gå med

i organisationen Nato

där militärer samarbetar.

Experter säger att om andra

läste papperen kunde det

ha skadat Sveriges säkerhet.

Åklagaren i rättegången

vill att Henrik Landerholm

ska få ett hårt straff.

Henrik Landerholms advokat

vill att han ska slippa straff.

Den 5 september kommer domen.

Om Henrik Landerholm blir dömd

kan han få betala böter

eller fängelse upp till ett år.

8 SIDOR/TT