Det har varit rättegång i domstolen mot Henrik Landerholm. Foto: Anders Wiklund/TT
Rättegång mot Landerholm klar
Den här veckan har det
varit en rättegång
mot Henrik Landerholm.
Rättegången var i tre dagar
i domstolen i Stockholm.
Henrik Landerholm jobbade
som regeringens expert
på Sveriges säkerhet.
Han fick sluta i januari
när det blev känt
att han hade slarvat
med viktiga papper.
Han berättade själv i rättegången
att han slarvade bort papperen.
Det hände när han
var på möte på en gård.
Henrik Landerholm säger att han
inte visste att papperen
var så viktiga och hemliga.
Han säger att han
var väldigt stressad och trött
och att jobbet är det värsta
jobb han har haft.
Landerholms advokat säger
att alla människor
kan glömma saker.
Papperen handlade om viktiga saker
när Sverige ville gå med
i organisationen Nato
där militärer samarbetar.
Experter säger att om andra
läste papperen kunde det
ha skadat Sveriges säkerhet.
Åklagaren i rättegången
vill att Henrik Landerholm
ska få ett hårt straff.
Henrik Landerholms advokat
vill att han ska slippa straff.
Den 5 september kommer domen.
Om Henrik Landerholm blir dömd
kan han få betala böter
eller fängelse upp till ett år.
21 augusti 2025