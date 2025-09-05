Han får inget straff

Henrik Landerholm var

tidigare regeringens expert

på Sveriges säkerhet.

Men han fick sluta

efter att han varit slarvig.

Han glömde bland annat

hemliga papper efter ett möte.

En städerska hittade dem.

Nu har det varit

en rättegång om det.

Landerholm var misstänkt

för att ha gjort brott

när han glömde papperna.

Men nu blir Landerholm

friad i domstolen.

Domstolen tingsrätten

säger att det Landerholm gjorde

inte var ett brott.

Han har inte glömt papperen

med flit, säger domstolen.

Det är inte klart

om någon kommer att klaga

på tingsrättens dom

till domstolen hovrätten.

8 SIDOR/TT