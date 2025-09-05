Alla Väljare
Henrik Landerholm. Foto: Anders Wiklund/TT
Han får inget straff
Henrik Landerholm var
tidigare regeringens expert
på Sveriges säkerhet.
Men han fick sluta
efter att han varit slarvig.
Han glömde bland annat
hemliga papper efter ett möte.
En städerska hittade dem.
Nu har det varit
en rättegång om det.
Landerholm var misstänkt
för att ha gjort brott
när han glömde papperna.
Men nu blir Landerholm
friad i domstolen.
Domstolen tingsrätten
säger att det Landerholm gjorde
inte var ett brott.
Han har inte glömt papperen
med flit, säger domstolen.
Det är inte klart
om någon kommer att klaga
på tingsrättens dom
till domstolen hovrätten.
8 SIDOR/TT
5 september 2025
Han fick straff då han förlorade jobbet. Det är arbetsgivarens straff då det var arbetsgivarens hemliga papper. Det finns många som bryter sekretess inom vården eller skolor – de blir utsparkade men sällan går det till fängelsestraff. Konstigt att/om han fick nytt jobb inom byråkrati, vårdbiträde måste vanligtvis söka sig till annat yrke.