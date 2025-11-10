Alla Väljare
Regeringens kontor i Stockholm. Kontoret tog lång tid på sig att lämna ut information. Nu får de kritik. Foto: Sandberg/TT
Peter Wolodarski är chef på tidningen Dagens Nyheter. Bilden är från år 2012. Foto: Janerik Henriksson/TT
Regeringen dröjde med papper
Det har blivit bråk mellan
tidningen Dagens Nyheter
och regeringens kontor.
Tidningen bad kontoret
om att få veta information.
Det handlade om
regeringens gamla expert
på säkerhet, Henrik Landerholm.
Tidningen frågade flera gånger
om många olika saker.
Men det dröjde innan
kontoret lämnade ut papper.
Peter Wolodarski
är chef för tidningen.
Han är mycket kritisk
till att det tog lång tid
för tidningens journalister
att få ut information.
– Det kunde ta veckor
att få del av informationen,
säger han.
Tidningen har nu anmält
regeringens kontor till myndigheten
Justitieombudsmannen, JO.
JO undersöker om de som jobbar
på myndigheter följer lagarna.
Sverige har fyra lagar,
grundlagar. De är särskilt
viktiga för demokratin.
En del av en av lagarna
kallas offentlighetsprincipen.
Den säger att myndigheter,
kommuner och andra ska
lämna ut information snabbt
när människor ber om det.
Det får helst bara dröja
några få dagar.
Nils Funcke är expert
på grundlagarna.
Sveriges Radio
har pratat med honom.
Han säger att det inte
är första gången som ett av
regeringens kontor får kritik
för att det tar för lång tid
att få ut information.
Det har också hänt med
tidigare regeringar.
Han säger att det är allvarligt
varje gång det händer.
Offentlighetsprincipen
- Offentlighetsprincipen
är en del av Sveriges
viktigaste lagar, grundlagarna.
- Den betyder att alla har rätt
att få veta vad myndigheterna gör.
- Du får till exempel läsa brev, mejl
och papper som finns hos myndigheter,
kommunen, skolan eller domstolen,
om de inte är hemliga.
10 november 2025