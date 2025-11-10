Regeringen dröjde med papper

Det har blivit bråk mellan

tidningen Dagens Nyheter

och regeringens kontor.

Tidningen bad kontoret

om att få veta information.

Det handlade om

regeringens gamla expert

på säkerhet, Henrik Landerholm.

Tidningen frågade flera gånger

om många olika saker.

Men det dröjde innan

kontoret lämnade ut papper.

Peter Wolodarski

är chef för tidningen.

Han är mycket kritisk

till att det tog lång tid

för tidningens journalister

att få ut information.

– Det kunde ta veckor

att få del av informationen,

säger han.

Tidningen har nu anmält

regeringens kontor till myndigheten

Justitieombudsmannen, JO.

JO undersöker om de som jobbar

på myndigheter följer lagarna.

Sverige har fyra lagar,

grundlagar. De är särskilt

viktiga för demokratin.

En del av en av lagarna

kallas offentlighetsprincipen.

Den säger att myndigheter,

kommuner och andra ska

lämna ut information snabbt

när människor ber om det.

Det får helst bara dröja

några få dagar.

Nils Funcke är expert

på grundlagarna.

Sveriges Radio

har pratat med honom.

Han säger att det inte

är första gången som ett av

regeringens kontor får kritik

för att det tar för lång tid

att få ut information.

Det har också hänt med

tidigare regeringar.

Han säger att det är allvarligt

varje gång det händer.

8 SIDOR/TT