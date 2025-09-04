Alla Väljare
Regeringen vill höja bidraget för bostad för familjer. Foto: TT
Bidrag till bostad kan höjas
Sveriges regering
säger att de vill höja
bidraget för bostad.
Det är pengar från staten
till människor som har svårt
att betala hyran för sin bostad.
Familjer med lite pengar
och hög hyra ska få
mer hjälp med pengar,
säger regeringen.
En familj med ett barn kan få
åtta hundra kronor mer
varje månad.
En familj med två barn
kan få tusen kronor mer.
Bidraget för bostäder
har inte blivit högre
på många år.
Men Miljöpartiet tycker
att regeringen luras.
De säger att regeringen
vill få det att låta bra nu
för att fler ska rösta
på dem i valet nästa år.
Nyligen ändrade regeringen
i bidraget för bostäder.
Då fick många familjer
mindre pengar.
Miljöpartiet säger att den
nya höjningen inte räcker.
Det här är ett av förslagen
från regeringen i deras plan
för Sveriges pengar, budgeten.
Hela budgeten kommer
den 22 september.
Det är partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna som är
med i regeringen.
De har gjort budgeten ihop
med Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
4 september 2025
Bostadsbidrag är knepigt, eftersom det är från tiden då folk hade stabila inkomster. Idag kan folk tjäna 500 kronor en månad och 20 000 nästa månad, men de krävs att förutspå nästa månadens inkomst och skriva den till FK. Om den inte stämmer, t ex du fick mer/mindre pass av chefen, är du bidragsfuskare och återbetalningskyldig.
Samt det är omöjligt att göra en sväng till FK under deras arbetstider när du har minutplanerat schema, men du måste leverera ändringar snabbare än chefen ändrar dina pass på mobil.