Bidrag till bostad kan höjas

Sveriges regering

säger att de vill höja

bidraget för bostad.

Det är pengar från staten

till människor som har svårt

att betala hyran för sin bostad.

Familjer med lite pengar

och hög hyra ska få

mer hjälp med pengar,

säger regeringen.

En familj med ett barn kan få

åtta hundra kronor mer

varje månad.

En familj med två barn

kan få tusen kronor mer.

Bidraget för bostäder

har inte blivit högre

på många år.

Men Miljöpartiet tycker

att regeringen luras.

De säger att regeringen

vill få det att låta bra nu

för att fler ska rösta

på dem i valet nästa år.

Nyligen ändrade regeringen

i bidraget för bostäder.

Då fick många familjer

mindre pengar.

Miljöpartiet säger att den

nya höjningen inte räcker.

Det här är ett av förslagen

från regeringen i deras plan

för Sveriges pengar, budgeten.

Hela budgeten kommer

den 22 september.

Det är partierna Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna som är

med i regeringen.

De har gjort budgeten ihop

med Sverigedemokraterna.

