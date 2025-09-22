Alla Väljare

    Janine Alm Ericson i Miljöpartiet.

    Mikael Damberg i Socialdemokraterna.

    Martin Ådahl i Centerpartiet.

    Ida Gabrielsson i Vänsterpartiet.

Kritik mot regeringens plan

Regeringens plan för
Sveriges pengar, budgeten,
har kommit.
Regeringen har gjort den
tillsammans med
Sverigedemokraterna.

Nu får regeringen
kritik från andra partier.

Miljöpartiet tycker
att regeringen har en dålig
politik för miljön och klimatet.
Och att regeringen borde ge
mer pengar till kommunerna.

Socialdemokraterna
tycker att regeringen
har gjort ett dåligt jobb
eftersom många människor
i Sverige har det svårt.
Fler har blivit utan jobb
och maten är dyrare.

Centerpartiet är också oroliga
över att många saknar jobb.
Och att utsläppen som
skadar klimatet blir större.

Vänsterpartiet
tycker att regeringen
använder pengarna fel.
De borde använda mer pengar
till skola och sjukvård,
tycker Vänsterpartiet.

I regeringen är det tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.

22 september 2025

6 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2025 kl. 12:55

    De har rätt-det är dåligt gjort!!!

    Svara
  2. Sofia skriver:
    22 september, 2025 kl. 13:52

    Ja, valfläsk blev smulor av en skorpa. Och tillfälligt, så passa på.

    Svara
  3. mb skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:14

    tycker att det var bra gjort

    Svara
  4. Akhter. skriver:
    22 september, 2025 kl. 15:39

    ”Planen anses vara bristfällig, medan övriga parter har uttryckt korrekta synpunkter

    Svara
  5. Spän skriver:
    22 september, 2025 kl. 16:49

    Vad betyder det ord ”budget” för stater och familjer .säker det att veta hur ska det bli planerar mellan experterna och importera.

    Svara
  6. anonym skriver:
    22 september, 2025 kl. 17:01

    Det finna där vem vill inte ställa vad som helst på familjens matbord och bryer sig i hög utsträckning om hur deras goda beteende påverkar deras ekonomisk tillstånd.

    Svara
