Kritik mot regeringens plan

Regeringens plan för

Sveriges pengar, budgeten,

har kommit.

Regeringen har gjort den

tillsammans med

Sverigedemokraterna.

Nu får regeringen

kritik från andra partier.

Miljöpartiet tycker

att regeringen har en dålig

politik för miljön och klimatet.

Och att regeringen borde ge

mer pengar till kommunerna.

Socialdemokraterna

tycker att regeringen

har gjort ett dåligt jobb

eftersom många människor

i Sverige har det svårt.

Fler har blivit utan jobb

och maten är dyrare.

Centerpartiet är också oroliga

över att många saknar jobb.

Och att utsläppen som

skadar klimatet blir större.

Vänsterpartiet

tycker att regeringen

använder pengarna fel.

De borde använda mer pengar

till skola och sjukvård,

tycker Vänsterpartiet.

I regeringen är det tre partier.

Det är Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

Läs mer om regeringens plan