Miljöpartiet ändrar sig igen

När Miljöpartiet startade år 1981

var kärnkraften en viktig fråga.

Partiet var motståndare

till kärnkraft.

I januari sa partiet att de

kanske skulle ändra sig

om kärnkraften.

Några tyckte att partiet

inte längre skulle vara

emot ny kärnkraft i Sverige.

Men många i partiet

var kritiska.

Därför har Miljöpartiet nu bestämt

att de fortfarande

är emot kärnkraft.

Det ska stå kvar i deras papper

där de skriver om sin politik,

i partiprogrammet.

De vill också att den kärnkraft

som finns ska stoppas när Sverige

får annan energi

som är bra för klimatet.

Men det måste inte längre

hända snabbt.

Det kommer också att stå

andra ändringar

i partiprogrammet.

Till exempel att Miljöparitet

går med på att Sverige

är med i gruppen Nato

där militärer samarbetar.

