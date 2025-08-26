Alla Väljare
Miljöpartiets ledare är Daniel Helldén och Amanda Lind. De kallas för partiets språkrör. Foto: Jessica Gow/TT
Miljöpartiet ändrar sig igen
När Miljöpartiet startade år 1981
var kärnkraften en viktig fråga.
Partiet var motståndare
till kärnkraft.
I januari sa partiet att de
kanske skulle ändra sig
om kärnkraften.
Några tyckte att partiet
inte längre skulle vara
emot ny kärnkraft i Sverige.
Men många i partiet
var kritiska.
Därför har Miljöpartiet nu bestämt
att de fortfarande
är emot kärnkraft.
Det ska stå kvar i deras papper
där de skriver om sin politik,
i partiprogrammet.
De vill också att den kärnkraft
som finns ska stoppas när Sverige
får annan energi
som är bra för klimatet.
Men det måste inte längre
hända snabbt.
Det kommer också att stå
andra ändringar
i partiprogrammet.
Till exempel att Miljöparitet
går med på att Sverige
är med i gruppen Nato
där militärer samarbetar.
Fler förslag från Miljöpartiet
- Miljöpartiet vill också
ändra lagen om arbetstid.
- De vill att 35 timmar i veckan
ska bli en heltid.
I dag är det 40 timmar.
- Längre fram vill de ha en lag
om att folk ska jobba fyra dagar
i veckan i stället för fem.
- Partiet vill också ha mindre hårda
lagar för invandrare.
- I mars nästa år kommer Miljöpartiet
med fler förslag som de vill ha
som sin politik.
Sverige borde gå ut från nato. Finns det nåt parti som driver det?
Så att Hamas kan komma och bomba oss och deras allierade tycker du?
Varför hatar du Sverige? Ditt hjärta är fullt av hat mot oss.
Att Sverige ska gå ur Nato betyder att du vill att Sverige, ska gå under. Ni är fiender mitt ibland oss. Sverige börjar vakna. Jag tror att du vet vad jag menar.
Sverige klarade sig bra utan nato. Nato är inte svensk uppfinning, nato styrs av usa. Sverige gick med i nato pga rädsla för ryssen, inte för hamas.
Scott du överdriver! Sverige borde vara neutral! Det är synd att de ändrade sig…