Hon vill ha euro

Flera politiker i Centerpartiet

vill byta pengar i Sverige.

De vill att Sverige

ska ha EUs pengar euro.

En av dem som vill det

är partiets nya ledare

Elisabeth Thand Ringqvist.

Euron var en av sakerna

partiet pratade om på

ett stort möte förra veckan.

Men det blev ett annat

förslag som vann.

Det handlar om

att partiet vill undersöka

vad som är bra

och dåligt med euron.

Partiet bestämde också

att de vill stänga Bromma

flygplats i Stockholm.

De vill undersöka om

det kan bli mer vindkraft i Östersjön.

Det har regeringen sagt nej till.

Partiet vill också ha förbud

mot att företag får ha gruvor

där de tar upp ämnet uran

i berg där det är alunskiffer.

Ett företag från Australien

vill göra det i Jämtland.

Det är protester mot det.

