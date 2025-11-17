Alla Väljare
Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Christine Olofsson/TT
Hon vill ha euro
Flera politiker i Centerpartiet
vill byta pengar i Sverige.
De vill att Sverige
ska ha EUs pengar euro.
En av dem som vill det
är partiets nya ledare
Elisabeth Thand Ringqvist.
Euron var en av sakerna
partiet pratade om på
ett stort möte förra veckan.
Men det blev ett annat
förslag som vann.
Det handlar om
att partiet vill undersöka
vad som är bra
och dåligt med euron.
Partiet bestämde också
att de vill stänga Bromma
flygplats i Stockholm.
De vill undersöka om
det kan bli mer vindkraft i Östersjön.
Det har regeringen sagt nej till.
Partiet vill också ha förbud
mot att företag får ha gruvor
där de tar upp ämnet uran
i berg där det är alunskiffer.
Ett företag från Australien
vill göra det i Jämtland.
Det är protester mot det.
17 november 2025
