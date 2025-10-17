EU kan straffa Sverige

Företag behöver tillstånd

för att få att bygga energi

från vind och sol.

Men i Sverige tar det för lång tid

att få sådana tillstånd.

Nu kan Sverige

bli straffat för det av EU.

För två år sedan bestämde EU

att alla länder i EU

snabbt måste bygga energi

som inte gör klimatet varmare.

Det handlar om el från

vind och sol, till exempel.

Därför behövde Sveriges regering

ordna nya regler.

Men regeringen har inte gjort det.

Trots att EU har sagt till två gånger.

Därför har EUs regering anmält

Sverige till EUs domstol.

Om domstolen dömer Sverige

måste regeringen skynda sig

att ordna reglerna.

Annars kan Sverige

straffas med böter.

I december ska regeringen

lämna förslag på

hur reglerna kan ändras.

Det har regeringen sagt

till tidningen Dagens Nyheter.

