EU kan straffa Sverige
Företag behöver tillstånd
för att få att bygga energi
från vind och sol.
Men i Sverige tar det för lång tid
att få sådana tillstånd.
Nu kan Sverige
bli straffat för det av EU.
För två år sedan bestämde EU
att alla länder i EU
snabbt måste bygga energi
som inte gör klimatet varmare.
Det handlar om el från
vind och sol, till exempel.
Därför behövde Sveriges regering
ordna nya regler.
Men regeringen har inte gjort det.
Trots att EU har sagt till två gånger.
Därför har EUs regering anmält
Sverige till EUs domstol.
Om domstolen dömer Sverige
måste regeringen skynda sig
att ordna reglerna.
Annars kan Sverige
straffas med böter.
I december ska regeringen
lämna förslag på
hur reglerna kan ändras.
Det har regeringen sagt
till tidningen Dagens Nyheter.
EUs regering
- EUs regering heter
EU-kommissionen.
Den ger förslag på nya lagar.
- EUs regering ska sedan
se till
att länderna i EU följer de lagar
som EU har bestämt.
När ett land inte följer EUs lagar
kan EUs regering anmäla landet
till EUs domstol.
- Nu har Sverige blivit
anmält till EUs domstol.
Det beror på att Sveriges regering
inte ordnat nya regler
för energi från sol och vind.
17 oktober 2025
