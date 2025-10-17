Alla Väljare

En hög, vit vindkraftsnurra syns mot en blå himmel.

En snurra som gör el av vind. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

EU kan straffa Sverige

Företag behöver tillstånd
för att få att bygga energi
från vind och sol.

Men i Sverige tar det för lång tid
att få sådana tillstånd.
Nu kan Sverige
bli straffat för det av EU.

För två år sedan bestämde EU
att alla länder i EU
snabbt måste bygga energi
som inte gör klimatet varmare.
Det handlar om el från
vind och sol, till exempel.

Därför behövde Sveriges regering
ordna nya regler.
Men regeringen har inte gjort det.
Trots att EU har sagt till två gånger.

Därför har EUs regering anmält
Sverige till EUs domstol.
Om domstolen dömer Sverige
måste regeringen skynda sig
att ordna reglerna.
Annars kan Sverige
straffas med böter.

I december ska regeringen
lämna förslag på
hur reglerna kan ändras.
Det har regeringen sagt
till tidningen Dagens Nyheter.

8 SIDOR

EUs regering

  • EUs regering heter
    EU-kommissionen.
    Den ger förslag på nya lagar.
  • EUs regering ska sedan se till
    att länderna i EU följer de lagar
    som EU har bestämt.
    När ett land inte följer EUs lagar
    kan EUs regering anmäla landet
    till EUs domstol.
  • Nu har Sverige blivit
    anmält till EUs domstol.
    Det beror på att Sveriges regering
    inte ordnat nya regler
    för energi från sol och vind.
Hon står och pratar från en talarstol. Ursula von der Leyen är ledare för EUs regering, EU-kommissionen. Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT

17 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. cozy house skriver:
    17 oktober, 2025 kl. 14:50

    Start — uppfinning och innovation med juridiska institutionen för samhällsvetenskapligt ämne. Miljöenergier med mänsklig energi – grundläggande och rena resurser. för nästa framtiden..

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar