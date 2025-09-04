Alla Väljare
Statsminister Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimme Åkesson berättade om sitt förslag om sänkt skatt på mat. Foto: Jessica Gow/TT
De vill sänka skatten på mat
Regeringen vill sänka
skatten på mat, momsen,
ett tag.
Det är en del av deras plan
för Sveriges pengar.
De vill sänka momsen på mat
från tolv till sex procent.
Det ska gälla
från april nästa år
och fram till december år 2027.
Experter säger att sänkt skatt
på mat gör att maten
blir billigare i affärerna.
Men det finns kritik
mot regeringens förslag.
Rika människor tjänar mest
på sänkt skatt på mat.
Det beror på att de köper mer
och dyrare mat än människor
med lite pengar.
Det kostar också staten
mycket pengar att sänka skatten.
Peter Johansson jobbar
på Riksrevisionen.
De undersöker hur regeringen
använder Sveriges pengar.
Om staten vill hjälpa dem
som har lite pengar är det bättre
att höja olika bidrag.
Det blir billigare, menar han.
I Sverige finns också lite konkurrens
mellan olika mataffärer.
Tre stora företag äger
de flesta mataffärerna.
Det finns en risk
att de inte sänker priserna
så mycket som de borde.
Därför ordnar regeringen
en grupp som ska hålla koll
på priserna i affärerna.
– Folket ska gynnas av detta.
Pengarna ska inte gå till
företagen för mat.
Det säger Ebba Busch
som är Sveriges vice statsminister.
8 SIDOR/TT
Vad är moms?
- Moms är en sorts skatt.
Skatten betalar företag
till staten när de säljer
olika saker.
- När du köper något
är momsen redan
med i priset.
4 september 2025
Inflation var 3,3% senaste månad. Moms på 6% sänkning ska suddas bort efter 2 månader. Priser är ju helt påhittade.
Men det är bättre att höja bidrag…
Det måste finnas konsekvenser när regeringen och politiker utsätter barnfamiljer, pensionärer, vården och småföretagare.
Det behöver göra nationell utredning, där flera behöver utredas bland annat finansministern.
Det är dags att ösa på med valfläsk 😀😀
Election is here
Haha 😛 Regeringen ljuger alltid. Nästa år är det val, så de vill inspirera människor att rösta på dem.
Håller med anonym. Men jag vet redan vem jag ska lägga min röst på.