De vill sänka skatten på mat

Regeringen vill sänka

skatten på mat, momsen,

ett tag.

Det är en del av deras plan

för Sveriges pengar.

De vill sänka momsen på mat

från tolv till sex procent.

Det ska gälla

från april nästa år

och fram till december år 2027.

Experter säger att sänkt skatt

på mat gör att maten

blir billigare i affärerna.

Men det finns kritik

mot regeringens förslag.

Rika människor tjänar mest

på sänkt skatt på mat.

Det beror på att de köper mer

och dyrare mat än människor

med lite pengar.

Det kostar också staten

mycket pengar att sänka skatten.

Peter Johansson jobbar

på Riksrevisionen.

De undersöker hur regeringen

använder Sveriges pengar.

Om staten vill hjälpa dem

som har lite pengar är det bättre

att höja olika bidrag.

Det blir billigare, menar han.

I Sverige finns också lite konkurrens

mellan olika mataffärer.

Tre stora företag äger

de flesta mataffärerna.

Det finns en risk

att de inte sänker priserna

så mycket som de borde.

Därför ordnar regeringen

en grupp som ska hålla koll

på priserna i affärerna.

– Folket ska gynnas av detta.

Pengarna ska inte gå till

företagen för mat.

Det säger Ebba Busch

som är Sveriges vice statsminister.

