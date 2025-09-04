Alla Väljare
Jessica Stegrud är politiker för Sverigedemokraterna. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Politikerna Lawen Redar och Parisa Liljestrand. Foton: TT
Kritik mot sverigedemokrat
Regeringens experter
har gjort en lista på saker
som är viktiga för Sverige.
Listan kallas för kulturkanon.
Nyligen pratade politiker om listan
i programmet Aktuellt i SVT.
Det var Parisa Liljestrand från Moderaterna
och politikern Lawen Redar
från Socialdemokraterna.
Liljestrand är regeringens
minister för kultur.
Efter programmet skrev
Jessica Stegrud från partiet
Sverigedemokraterna
om att Liljestrand och Redar
pratat om listan på tv.
– Talande ändå att det
är en svenskfödd kurd
och en perser som debatterar
en svensk kulturkanon i Aktuellt.
Det skrev Stegrud
på sajten X på internet.
Det gjorde många arga.
Parisa Liljestrand är född i Iran.
Lawen Redars föräldrar är kurder
från Iran och Irak.
Flera ministrar i regeringen
vill nu att Stegrud förklarar
vad hon menar.
Statsminister Ulf Kristersson
från partiet Moderaterna
undrar också vad Stegrud menar.
– Menar Stegrud att Parisa Liljestrand
inte borde vara med och prata
om svensk kultur på grund av
var hon kommer ifrån?
Det säger han till TV4.
Regeringen samarbetar med
Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson säger att Stegrud
bara skrev det hon såg.
Ulf Kristersson säger att samarbetet
med Sverigedemokraterna kommer
att fortsätta.
8 SIDOR/TT
4 september 2025
Jag brukar säga att ulf är en bra stadsminister jag gillar honom .och SD behövs också dom och deras politik är bra.
Nästan var femte vuxen svensk medborgare röstar idag på Sverigedemokraterna. Partiet har historiska rötter i rasistiska miljöer, oavsett hur mycket de själva framhåller att de har förändrats. Det väcker frågor om vart Sverige är på väg.
Jag röstar på SD nästa val.tycker dom är bra faktiskt
Vad är problem???