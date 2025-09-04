Alla Väljare

  • WEB_INRIKES

    Jessica Stegrud är politiker för Sverigedemokraterna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • splitparisalawen

    Politikerna Lawen Redar och Parisa Liljestrand. Foton: TT

Kritik mot sverigedemokrat

Regeringens experter
har gjort en lista på saker
som är viktiga för Sverige.
Listan kallas för kulturkanon.

Nyligen pratade politiker om listan
i programmet Aktuellt i SVT.
Det var Parisa Liljestrand från Moderaterna
och politikern Lawen Redar
från Socialdemokraterna.
Liljestrand är regeringens
minister för kultur.

Efter programmet skrev
Jessica Stegrud från partiet
Sverigedemokraterna
om att Liljestrand och Redar
pratat om listan på tv.

– Talande ändå att det
är en svenskfödd kurd
och en perser som debatterar
en svensk kulturkanon i Aktuellt.

Det skrev Stegrud
på sajten X på internet.

Det gjorde många arga.
Parisa Liljestrand är född i Iran.
Lawen Redars föräldrar är kurder
från Iran och Irak.

Flera ministrar i regeringen
vill nu att Stegrud förklarar
vad hon menar.

Statsminister Ulf Kristersson
från partiet Moderaterna
undrar också vad Stegrud menar.

– Menar Stegrud att Parisa Liljestrand
inte borde vara med och prata
om svensk kultur på grund av
var hon kommer ifrån?

Det säger han till TV4.

Regeringen samarbetar med
Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson säger att Stegrud
bara skrev det hon såg.

Ulf Kristersson säger att samarbetet
med Sverigedemokraterna kommer
att fortsätta.

8 SIDOR/TT

4 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. V skriver:
    4 september, 2025 kl. 13:46

    Jag brukar säga att ulf är en bra stadsminister jag gillar honom .och SD behövs också dom och deras politik är bra.

    Svara
  2. Yttrandefrihet skriver:
    4 september, 2025 kl. 14:33

    Nästan var femte vuxen svensk medborgare röstar idag på Sverigedemokraterna. Partiet har historiska rötter i rasistiska miljöer, oavsett hur mycket de själva framhåller att de har förändrats. Det väcker frågor om vart Sverige är på väg.

    Svara
  3. Ture skriver:
    4 september, 2025 kl. 14:46

    Jag röstar på SD nästa val.tycker dom är bra faktiskt

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    4 september, 2025 kl. 16:09

    Vad är problem???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar