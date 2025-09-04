Kritik mot sverigedemokrat

Regeringens experter

har gjort en lista på saker

som är viktiga för Sverige.

Listan kallas för kulturkanon.

Nyligen pratade politiker om listan

i programmet Aktuellt i SVT.

Det var Parisa Liljestrand från Moderaterna

och politikern Lawen Redar

från Socialdemokraterna.

Liljestrand är regeringens

minister för kultur.

Efter programmet skrev

Jessica Stegrud från partiet

Sverigedemokraterna

om att Liljestrand och Redar

pratat om listan på tv.

– Talande ändå att det

är en svenskfödd kurd

och en perser som debatterar

en svensk kulturkanon i Aktuellt.

Det skrev Stegrud

på sajten X på internet.

Det gjorde många arga.

Parisa Liljestrand är född i Iran.

Lawen Redars föräldrar är kurder

från Iran och Irak.

Flera ministrar i regeringen

vill nu att Stegrud förklarar

vad hon menar.

Statsminister Ulf Kristersson

från partiet Moderaterna

undrar också vad Stegrud menar.

– Menar Stegrud att Parisa Liljestrand

inte borde vara med och prata

om svensk kultur på grund av

var hon kommer ifrån?

Det säger han till TV4.

Regeringen samarbetar med

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas ledare

Jimmie Åkesson säger att Stegrud

bara skrev det hon såg.

Ulf Kristersson säger att samarbetet

med Sverigedemokraterna kommer

att fortsätta.

